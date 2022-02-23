Rus askerileri Ukrayna'ya giriyor! Haber Pentagon'dan bildirildi..

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde yeni bir gelişme yaşandı. ABD ordusu elindeki veri bilgilerini güncellerken basına bir açıklama yapan pentagon üst düzey yetkilisi, Rusya’nın Belarus ve Ukrayna çevresine yerleştirdiği askeri kuvvetlerin saldırıya geçebilmek için olabildiği kadar hazır pozisyonuna geçtiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada Rusya askeri gücün henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğinin teyit edilmediği bilgisi paylaşılırken askerilerin yaklaşık yüzde 80'inin ileri konumda olduğunu ve her an ülkeye girebileceklerini söylendi.
Rusya lideri Vladimir Putin’in seyir füzeleri ile birlikte balistik füzelerle birlikte zırhlı ve kara birliklerini işgale katılmak için hazır hale getirildiklerini ve bu durumdan da kendilerinin endişe duyduklarını dile getiren Pentagon yetkilisi Türkiye’nin bu durumdaki pozisyonuna ilişkin yorum yaparken Türkiye'nin Putin'in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle ilgili karşı duruşunu memnuniyetle karşıladıkları ifadelerini kullandı.
BİDEN'DEN KUZEY 2 PROJESİ HAKKINDA YAPTIRIM KARARI
Bu açıklamaların ardından bir açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'den geldi. Biden Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili bir yaptırım kararı aldıklarını ve firma ile firma yetkililerine de ayrı bir yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada Rusya askeri gücün henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğinin teyit edilmediği bilgisi paylaşılırken askerilerin yaklaşık yüzde 80'inin ileri konumda olduğunu ve her an ülkeye girebileceklerini söylendi.
Rusya lideri Vladimir Putin’in seyir füzeleri ile birlikte balistik füzelerle birlikte zırhlı ve kara birliklerini işgale katılmak için hazır hale getirildiklerini ve bu durumdan da kendilerinin endişe duyduklarını dile getiren Pentagon yetkilisi Türkiye’nin bu durumdaki pozisyonuna ilişkin yorum yaparken Türkiye'nin Putin'in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle ilgili karşı duruşunu memnuniyetle karşıladıkları ifadelerini kullandı.
BİDEN'DEN KUZEY 2 PROJESİ HAKKINDA YAPTIRIM KARARI
Bu açıklamaların ardından bir açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'den geldi. Biden Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili bir yaptırım kararı aldıklarını ve firma ile firma yetkililerine de ayrı bir yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.