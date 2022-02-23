DÜNYA
23 Şubat 2022 - 22:35

Rus askerileri Ukrayna'ya giriyor! Haber Pentagon'dan bildirildi..

Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgilerde Rusya’nın Ukrayna sınırında konuşlanan askerilerinin yüzde 80'inin ülkeye girme hazırlığında olduğunu duyurdu. Diğer taraftan da ABD Başkanı Biden, Kuzey Akım 2 Projesi hakkında aldığı kararı açıkladı.

DÜNYA
23 Şubat 2022 - 22:35
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Rus askerileri Ukrayna'ya giriyor! Haber Pentagon'dan bildirildi..
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde yeni bir gelişme yaşandı. ABD ordusu elindeki veri bilgilerini güncellerken basına bir açıklama yapan pentagon üst düzey yetkilisi, Rusya’nın Belarus ve Ukrayna çevresine yerleştirdiği askeri kuvvetlerin saldırıya geçebilmek için olabildiği kadar hazır pozisyonuna geçtiğini duyurdu.








Yapılan açıklamada Rusya askeri gücün henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğinin teyit edilmediği bilgisi paylaşılırken askerilerin yaklaşık yüzde 80'inin ileri konumda olduğunu ve her an ülkeye girebileceklerini söylendi.



Rusya lideri Vladimir Putin’in seyir füzeleri ile birlikte balistik füzelerle birlikte zırhlı ve kara birliklerini işgale katılmak için hazır hale getirildiklerini ve bu durumdan da kendilerinin endişe duyduklarını dile getiren Pentagon yetkilisi Türkiye’nin bu durumdaki pozisyonuna ilişkin yorum yaparken Türkiye'nin Putin'in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle ilgili karşı duruşunu memnuniyetle karşıladıkları ifadelerini kullandı.



BİDEN'DEN KUZEY 2 PROJESİ HAKKINDA YAPTIRIM KARARI

Bu açıklamaların ardından bir açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'den geldi. Biden Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili bir yaptırım kararı aldıklarını ve firma ile firma yetkililerine de ayrı bir yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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