Rus güçleri sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı!













SİLAHLAR İRAN'DAN GELİYOR!

UKRAYNALILAR BÖLGEYİ TERK ETTİ

ZELENSKİY: DONBAS'TA ÇATIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başkentin Shevchensky semtinde iki patlama meydana geldiğini söyledi. Kiev Bölge Askeri Yöneticisi Oleksiy Kuleba, Kiev sakinlerini hava uyarısına dikkat etmeye çağırdı. Saldırının neden gerçekleştiği ve can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı Andriy Yermak, söz konusu saldırının bir kamikaze drone tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Yermak, İran'ın bu silahları Rusya'ya sağladığını iddia etti ve daha fazla hava savunma sistemine "acil" ihtiyaç olduğunu söyledi. İran, Rusya'ya insansız hava aracı tedarik etme suçlamalarını ise sürekli reddediyor. Başkentin belediye başkanı Vitaly Klitschko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bölgede arama kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, ancak ölüm veya yaralanmalarla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığını söyledi. Klitschko, saldırıda kullanıldığı belirtilen kamikaze insansız hava aracının kalıntılarının fotoğrafını paylaşarak can kaybı olup olmadığını açıklamadı.Saldırıya uğrayan binadan dumanlar yükseldi, olay yerine gelen polis çevreyi kordon altına aldı. Yeni kamikaze İHA'ların sesi, vurulan binanın çevresinden duyuldu. Bölgedeki güvenlik güçleri daha sonra kamikaze insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için havaya ateş açtı.Patlamanın ardından bölgede iki patlama sesi duyuldu. Patlama sırasında bölgede bulunan güvenlik güçleri, itfaiyeciler ve gazeteciler bölgeden kaçmaya çalıştı. Gazeteciler ve güvenlik güçleri güvenli olduğunu düşündükleri bir yere sığınarak saldırının bitmesini bekledi. Saldırıların meydana geldiği çevredeki sokakları dumanlar kaplarken, bazı sakinlerin eşyalarıyla evlerini terk ederek başka alanlara yöneldiği görüldü.Bu arada, doğu Ukrayna'nın Donbass bölgesinde şiddetli çatışmalar devam etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Bakhmut ve Soledar kentlerinde "çok şiddetli çatışmaların" çıktığını duyurdu.