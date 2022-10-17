Rus güçleri sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı!

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başkentin Shevchensky semtinde iki patlama meydana geldiğini söyledi. Kiev Bölge Askeri Yöneticisi Oleksiy Kuleba, Kiev sakinlerini hava uyarısına dikkat etmeye çağırdı. Saldırının neden gerçekleştiği ve can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.
SİLAHLAR İRAN'DAN GELİYOR!Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı Andriy Yermak, söz konusu saldırının bir kamikaze drone tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Yermak, İran'ın bu silahları Rusya'ya sağladığını iddia etti ve daha fazla hava savunma sistemine "acil" ihtiyaç olduğunu söyledi. İran, Rusya'ya insansız hava aracı tedarik etme suçlamalarını ise sürekli reddediyor. Başkentin belediye başkanı Vitaly Klitschko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bölgede arama kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, ancak ölüm veya yaralanmalarla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığını söyledi. Klitschko, saldırıda kullanıldığı belirtilen kamikaze insansız hava aracının kalıntılarının fotoğrafını paylaşarak can kaybı olup olmadığını açıklamadı.
Saldırıya uğrayan binadan dumanlar yükseldi, olay yerine gelen polis çevreyi kordon altına aldı. Yeni kamikaze İHA'ların sesi, vurulan binanın çevresinden duyuldu. Bölgedeki güvenlik güçleri daha sonra kamikaze insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için havaya ateş açtı.