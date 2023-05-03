Rus moda ikonu 59 yaşında öldü













Yudashkin, 1991'deki Faberge koleksiyonuyla Paris Moda Haftası'nı etkilemesiyle ve eski Sovyet First Lady'si Raisa Gorbaçov'u giymesiyle ünlü... Ancak geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamadığı için Paris gösterisi iptal edildi. Yudashkin, SSCB'nin ve Rusya'nın en iyi modacısı olarak kabul edilen hocası Slava Zaitsev'ten 2 gün sonra hayatını kaybetti.1990'larda kendi moda evini kuran Yudashkin, 1994 ve 1996 Olimpiyatları için Rus takım kıyafetlerini ve 1999'da milli futbol takımının renklerini tasarlamasıyla tanınıyor.