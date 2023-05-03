DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 11:29

Rus moda ikonu 59 yaşında öldü

Rus moda tasarımcısı Valentin Yudashkin, uzun süredir kanserle mücadele ettikten sonra 59 yaşında hayatını kaybetti.

DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 11:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Rus moda ikonu 59 yaşında öldü


    Yudashkin, 1991'deki Faberge koleksiyonuyla Paris Moda Haftası'nı etkilemesiyle ve eski Sovyet First Lady'si Raisa Gorbaçov'u giymesiyle ünlü... Ancak geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamadığı için Paris gösterisi iptal edildi. Yudashkin, SSCB'nin ve Rusya'nın en iyi modacısı olarak kabul edilen hocası Slava Zaitsev'ten 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Rus



    1990'larda kendi moda evini kuran Yudashkin, 1994 ve 1996 Olimpiyatları için Rus takım kıyafetlerini ve 1999'da milli futbol takımının renklerini tasarlamasıyla tanınıyor.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ