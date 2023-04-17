Rus savaş uçaklarına Baltık’ta engelleme!













15 MART'TA DA 2 RUS UÇAĞI ENGELLENMİŞTİ

Rusya ile Nato arasında gerilim yükselmeye devam ediyor. 15 Mart'ta Estonya hava sahasına yaklaşan 2 Rus uçağını engelleyen Alman ve İngiliz uçakları, bu kez Baltık Denizi'nde görevdeydi...Alman ve İngiliz Hava Kuvvetleri, NATO hava sahası yakınındaki Rus jetleri ve istihbarat uçağını durdurmak için bir araya geldi.İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan açıklamada, RAF'A ve Alman Hava Kuvvetleri'ne ait "Eurofigther Typhoon" savaş uçakları, Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi üzerinde uçan üç Rus uçağını engellemek için ortak bir görev gerçekleştirdi. Rus jetleri, Estonya'nın hemen kuzeyindeki Finlandiya Körfezi üzerinde durduruldu.Rus uçaklarından birinin, Polonya sınırındaki Rusya'nın Kaliningrad bölgesine giden bir Rus Hava Kuvvetleri IL-20 Coot-A istihbarat uçağı olduğu belirlendi. Nato'nun doğu kanadını koruyan İngiliz ve Alman savaş uçaklarının Rus jetlerini engellemesi sonucu Rus kuvvetleri bölgeden uzaklaştı...Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının tarafsız bölgede uçtuğunu belirterek Nato'ya tepki gösterdi.