Rus siyasetçi Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti













Mihail Gorbaçov kimdir?

Mihail Gorbaçov neden öldü?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde ülkenin lideri olarak tanınan Mihail Gorbaçov'un hayatnı kaybettiği bilgisi dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Gorbaçov'un 92 yaşında hayata gözlerini yumduığu aktarıldı. Moskova Merkez Klinik Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Mihail Sergeyeviç Gorbaçov'un bir süredir ciddi ve uzun bir hastalık dönemi geçirdiği ve tedaviye artık cevap verememesi nedeniyle de hayatını kaybettiği ifade edildi.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yeniden yapılanma ve açıklık olarak tanımladığı reform çalışmalarıyla 'Soğuk Savaş'ı bitiren Mihail Gorbaçov, bu reformlarıyla ülkede Komünist Partisi'nin üstünlük kaybetmesine neden olmuştur. Dajha sonrasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasına engel olamayan Gorbaçov'un Sovyetler Birliği'nin son lideri olarak tarih kitaplarında yer almıştır.1990 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülen Gorbaçov, aynı zamanda hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde de bulunmaktadır.Geçtiğimiz Haziran ayı ,çerisinde Gorbaçov Vakfı Sözcüsü Vladimir Polyakov'un bir açıklamasında Gorbaçov’un bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşadığı ve bu nedenle de hemodiyaliz tedavisi başta olmak üzere böbrek tedavi gördüğünü anlatmıştı.