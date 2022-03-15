DÜNYA
15 Mart 2022 - 13:03

Rus televizyon kanalında canlı yayın esnasında savaş karşıtı pankart açıldı

Rusya’da yayın yapan Kanal 1 adlı televizyonunun canlı yayını esnasında bir kişi, "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.

DÜNYA
15 Mart 2022 - 13:03
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Rus televizyon kanalında canlı yayın esnasında savaş karşıtı pankart açıldı
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olan saldırıları devam ederken tüm dünya ile birlikte Rusya halkından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya’ya ait olan Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı esnada bir kişi, sunucu Ekaterina Andreeva'ın arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı. Pankartta, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.







Olayında bir anda gerçekleşmesiyle sunucuda bir süre şaşkınlık yaşadı.Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntülere yer verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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