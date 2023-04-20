MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 20:59

Rust filmi trajedinin ardından yeniden çekiliyor

Alec Baldwin'in Western filmi Rust'ın çekimleri, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in sette vurulmasından 18 ay sonra devam ediyor.

MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 20:59
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Rust filmi trajedinin ardından yeniden çekiliyor


 Alec Baldwin'in Western filmi Rust'ın çekimleri, görüntü yönetimi Halyna Hutchins'in sette vurulmasından 18 ay sonra devam ediyor.

Alec



  Kasıtlı adam öldürme suçunu kabul etmeyen Baldwin, başrolde kalıyor. Filmin çekimleri Montana'daki yeni bir yerde yeniden başlıyor. Movie Productions'ın avukatı Melina Spadone, "Her türlü çalışan silah ve her türlü mühimmat yasaklanacak." dedi.

Film

 Şubat ayında Hutchins'in ailesi Baldwin'e ve yapım şirketine karşı darp, cinayet ve ihmal iddiasıyla yeni bir hukuk davası açtı.

 Hutchins'in eşi Matthew da Şubat ayında onunla ilgili bir belgeseli onaylamıştı.

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