Rusya'da kısmi seferberlik ilanının ardından yurt dışı bilet fiyatları on kat arttı. Dün Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan Antalya'ya uçan uçakta son koltuğun 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık olarak 11 bin dolara (200.000 TL) satışının yapıldığı açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir gün önce cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile duyurduğu "kısmi askeri seferberlik" duyurusuna göre, Rusya'da yaklaşık 300.000 yedek askerin askere alınması, çıkışlarda artışa neden oldu. Kararın ardından Rusya'dan uçuşlara açılan Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan ve Astana gibi şehirler başta Moskova olmak üzere ülkenin dört bir yanından yoğun talep gördü.
DÜNYA
24 Eylül 2022 - 10:19
Rusya-Antalya uçak bileti son koltuk 200 bin TL!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan ve Astana şehirlerine yapılan seferlerin fiyatları, yoğun halk talebi nedeniyle arttı. Moskova'dan Antalya'ya uçan bir uçakta son koltuğun 650 bin 859 ruble yani yaklaşık 200 bin liraya satıldığı öğrenildi.
DÜNYA
24 Eylül 2022 - 10:19
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