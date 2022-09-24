Rusya-Antalya uçak bileti son koltuk 200 bin TL!













Rusya Antalya'ya akın etti!

"Rezervasyonlar iptal edilmedi"

Rusya'da kısmi seferberlik ilanının ardından yurt dışı bilet fiyatları on kat arttı. Dün Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan Antalya'ya uçan uçakta son koltuğun 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık olarak 11 bin dolara (200.000 TL) satışının yapıldığı açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir gün önce cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile duyurduğu "kısmi askeri seferberlik" duyurusuna göre, Rusya'da yaklaşık 300.000 yedek askerin askere alınması, çıkışlarda artışa neden oldu. Kararın ardından Rusya'dan uçuşlara açılan Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan ve Astana gibi şehirler başta Moskova olmak üzere ülkenin dört bir yanından yoğun talep gördü.Rus vatandaşların en çok tercih ettiği şehirlerin başında Antalya geldi. Çarşamba gününden bu yana Moskova ve diğer Rus şehirlerinden Antalya'ya uçuş biletleri çok hızlı bir şekilde tükendi. Çarşamba günü başlayan bilet fiyatlarındaki artış ciddi bıyutlara ulaşırken Moskova'nın Domodedovo Havalimanı'ndan Antalya'ya yapılan son uçak biletinin dün 650 bin 859 ruble yani yaklaşık 11 bin dolara (200.000 TL) satıldığı kaydedildi. Bugünkü uçuşlar için bilet fiyatlarının yarım milyon rubleye ulaştığı öğrenildi.Diğer taraftan; Antalya ile Rusya arasında faaliyet gösteren bir tur operatörünün temsilcisi, turistik gezi rezervasyonlarını henüz iptal etmediğini ve Rusya'dan ekim veya kış için rezervasyon kabul etmeye devam ettiğini söyledi. Durumun bir hafta içinde çözülebileceğini kaydeden yetkililer, rezerv kapsamına giren 18-65 yaş arası kişilerin iptal durumlarının yaşanabileceğini kaydettiler.