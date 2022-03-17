DÜNYA
17 Mart 2022 - 23:21
Güncelleme: 17 Mart 2022 - 23:21

Rusya'da şeker izdihamı yaşandı

Rus halkı, Ukrayna'ya saldırılar sebebiyle Batı'nın uyguladığı yaptırım sonucunda fiyatı tavan yapan şeker alabilmek için marketlere akın ederken birbirlerini ezdiler.

DÜNYA
17 Mart 2022 - 23:21
Güncelleme: 17 Mart 2022 - 23:21
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Rusya'da şeker izdihamı yaşandı
Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ülkede paniğe yol açmaya başladı. Gıda ürünleri konusunda ithalat ve ihracatın yasaklanması ve bazı ürünlerin sevkiyatında da sorunlar yaşanması üzerine azalan şeker stokları fiyatlara yansıdı. Yaşanan kriz sebebiyle özellikle şekere gelen zamlar ortalama fiyatı 70-100 ruble (14 TL) iken şekerin kilosu 350 rubleye (yaklaşık 50 TL) kadar yükseldi. Rus halkı yaşadığı kriz sebebiyle marketlere akın ederek şeker stoklamaya çalıştı. Moskova'ya en yakın bölge olan Vladimir kentinde özellikle yaşlılar ve kadınlar, markete yeni gelen şeker paketlerini alabilmek için adeta birbirini ezdi. Çıkan izdiham görüntülerine yakın görüntüler Ryazan ve Ekaterinburg bölgelerinde rastlandı.Diğer bölgelere oranla en ilginç görüntü Kaluga şehrinden geldi. Erken saatlerde marketin açılmasını bekleyen Kalugalılar, kapıların açılmasıyla birlikte ellerine aldıkları sepetlerle direkt şeker reyonuna hücum etti. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.




Stokçuluğa tepki gecikmedi



Rusya'da şeker nedeniyle yaşanan izdiham görüntüleri kısa bir sürede sosyal medyada yayıldı.Ülke genelinde bu görüntüler tartışmalara yol açtı. Stokçuluk yapanlara tepki gösteren Nijni Novgorod Valisi Glep Nikitin, kente başka bölgelerden şeker temin edileceğini ve stokçuların ürünleri ellerinde tuttuğu için pişman olacağını söyledi.
Rusya'da şeker stoku fazla olan bölgelerden stokun daha az olduğu bölgelere şeker gönderileceği yönünde duyurular yapılırken, Penza bölgesinden Nijni Novgorod bölgesine şeker sevkiyatına başlandığı öğrenildi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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