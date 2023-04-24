Rusya'dan diplomatik misilleme













Rusya, sınır dışı edilen her Rus diplomata karşılık olarak bir alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Yeni gelişmeyi, Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın muhbir toplama faaliyetlerine karıştığı gerekçesi ile 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı hatırlatıldı.Almanya hükümetinin bu hamlesine, aynı sayıda Alman diplomatın sınır dışı edilmesi ile karşılık verileceği vurgulandı. Rusya söz konusu kararını, 5 Nisan'da almanya'nın Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak kendisine iletmişti ancak kararın ne zaman yürürlüğe konulacağı henüz bilinmiyor.