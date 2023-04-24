DÜNYA
24 Nisan 2023 - 01:00

Rusya'dan diplomatik misilleme

Almanya sınır dışı etme kararı aldı, Kremlin'den ‘diplomatik misilleme’ tepkisi geldi.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 01:00
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Rusya'dan diplomatik misilleme


Rusya, sınır dışı edilen her Rus diplomata karşılık olarak bir alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Yeni gelişmeyi, Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın muhbir toplama faaliyetlerine karıştığı gerekçesi ile 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Rusya



Almanya hükümetinin bu hamlesine, aynı sayıda Alman diplomatın sınır dışı edilmesi ile karşılık verileceği vurgulandı. Rusya söz konusu kararını, 5 Nisan'da almanya'nın Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak kendisine iletmişti ancak kararın ne zaman yürürlüğe konulacağı henüz bilinmiyor.

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