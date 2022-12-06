DÜNYA
06 Aralık 2022 - 11:30

Rusya'dan petrol fiyatlarını yükselişe geçiren karar: Tavan fiyat uygulamasını yasalaştırdı!

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rusya'nın petrol fiyatlarına üst sınır koyma kararı dün yürürlüğe girdi.

DÜNYA
06 Aralık 2022 - 11:30
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Rusya'dan petrol fiyatlarını yükselişe geçiren karar: Tavan fiyat uygulamasını yasalaştırdı!


Rusya dün itibariyle petrolü AB ülkelerine varil başına 60 ABD doları tavan fiyatıyla ithal etme yönünde bir karar aldı. Tavan fiyat uygulamasına ek olarak, yeni bir tavan fiyat mekanizması da getirilecek. Ancak kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte piyasada petrol fiyatlarının yükselmeye başladığı görüldü.

"UKRAYNA'DAKİ ASKERİ OPERASYONLAR ETKİLENMEYECEK"

Konuyla ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, talebin Ukrayna'daki savaşı etkilemeyeceği iddia edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'nın petrol fiyatına tavan talep etmesi Ukrayna'daki askeri operasyonları etkilemeyecek." diye konuştu.



Rusya'dan gelen bu açıklamalara rağmen İngiliz istihbarat raporları, Rus taktik savaş uçaklarının Ukrayna üzerinde düzenlediği sorti sayısının son aylarda önemli ölçüde düştüğünü belirtiyor.Raporda, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin yüksek tehdit seviyesi ve kötüleşen hava koşullarının etkili olabileceği belirtildi.

Rusya petrolde tavan fiyat uygulamasını yasalaştırdı

PETROLDEKİ YÜKSELİŞİN G7 ÜLKELERİNE ETKİSİ

Bugünün G7'si dünyanın en "gelişmiş" yedi ekonomisini temsil ediyor ve Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşuyor. En yüksek fiyatın uygulanması, Rus petrolünün G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki tankerlere, sigorta şirketlerine ve kredi kuruluşlarına satıldığında 60 doların altında işlem göreceği anlamına gelir.

G7'de birçok büyük nakliye ve sigorta şirketinin varlığı göz önüne alındığında, bu tür uygulamalar Moskova'nın petrolünü daha yüksek fiyatlarla satmasını güç hale getirebilir.

Rusya tavan fiyatı kabul etmeyeceğini ve tedbiri benimseyen ülkelere petrol ihracatını askıya alabileceğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, uygulamayı "zayıf bir önlem" olarak değerlendirdi. Rusya ham petrolünün en büyük tek alıcısı olan Hindistan ve Çin gibi ülkeler Batı yaptırımlarına katılmadığından, fiyat tavanlarının etkisi de etkiyi kısmen azaltabilir.

Petrol fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de ana üretici grubu OPEC+'nın hafta sonu alınan üretim kısma kararına destek vereceğinin duyurulması oldu.

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