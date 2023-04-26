DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:34

Rusya'dan T-14 tankı atağı

Batı, Ukrayna'ya Leopard ve Abrams tanklarını gönderme kararı aldı.

DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:34
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Rusya'dan T-14 tankı atağı


     Bazı tanklar cephe Hattına ulaşırken bu hamlenin ardından gözler Moskova'ya çevrildi... Rusya lideri Putin'in Batı'ya karşı hamlesi de belli oldu... 2015 yılında, ilk olarak tanıtılan yaklaşık 80 km hıza sahip T-14 tanklarının savaşa gönderileceği belirtildi. Çatışmalar ise Bahmut'ta kilitlendi. Wagner güçleri ise askerlerin kentte ilerlediğini gösteren yeni bir video paylaştı.

Rusya



 RUSYA MÜZEYİ VURDU: 2 ÖLÜ

    Ukrayna'da Rus saldırıları da sürüyor... Ukrayna'nın doğusunda bir müze vuruldu, saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Rusya

NATO'DAN GÜRCİSTAN'A ZİYARET

    Gürcistan Başbakanı ise Nato Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Ziyaretin gündem başlığı Tiflis'in Nato'ya üyelik süreciydi. Ancak Stoltenberg, Gürcistan'ın demokratik standartlar konusunda daha çok adım atması gerektiğini söyledi.

 

 

 

MEDVEDEV'DEN DÜNYA SAVAŞI UYARISI

 

Rusya Eski Devlet Başkanı Medvedev'den ise yine dikkat çeken bir dünya savaşı uyarısı geldi. Dünyanın şu anda dünya savaşının eşiğinde olduğunu belirten Medvedev, bunun önlenebileceğini ifade etti. Medvedev, dünyanın içinde bulunduğu gerilimin iklim değişikliğinden daha önemli olduğunu da vurguladı.

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