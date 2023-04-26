Rusya'dan 'tahıl koridoru' açıklaması













Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Dönem Başkanlığını üstlendi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıların ardından kameraların karşısına geçti...Gündeminde, tahıl koridoru anlaşmasının geleceği vardı.Batı'nın onların tahıl ihracını istemediğini belirten Lavrov, sigorta konusunda da sorunlar olduğunu ifade etti. Batı'nın sadece Ukrayna tahılına odaklandığının altını çizen Lavrov, anlaşmanın öyle olmadığını söyledi.Lavrov, tahılın az gelişmiş ülkelere ulaşmadığını dile getirirken, BM Genel Sekreterinin Rus lider Putin'e yazdığı mektubu da değerlendirdi. Mektubun Türkiye ve Ukrayna'ya gönderildiğini söyleyen Lavrov, içeriğin basına sızmaması gerektiğini vurgularken "sorunlar henüz çözüme ulaşmadı." dedi.