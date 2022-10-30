Rusya'dan tahıl koridoru kararı: Rusya tahıl koridorundan neden çekildi, ne olacak?

Geçtiğimiz aylarda başlayan Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye arabuluculuk rolü üstlenmişti. Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen tahıl koridoru anlaşmasında flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.
Rusya'dan flaş tahıl koridoru kararıRusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alındı.
Açıklamalar doğrultusunda, Kiev'in bugün İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eğitimi gerçekleştirildiği ifade edildi. Böylelikle, terör eylemi göz önünde bulundurarak Rus tarafının Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına katılımı askıya alındı. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Rus tarafından geçen gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceklerini ifade etti. Karar tüm dünyada yankı uyandırırken ülkelerden de bir bir tepkiler geldi. Türkiye ile ilgili olarak ise İstanbul'da Ukrayna gıdaların taşınmasını kontrol eden merkezindeki Rus temsilcileri gerekli talimatın verildiği bildirildi.