DÜNYA
30 Ekim 2022 - 13:39

Rusya'dan tahıl koridoru kararı: Rusya tahıl koridorundan neden çekildi, ne olacak?

Rusya, Türkiye öncülüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Ukrayna karara sert tepki gösterdi.

DÜNYA
30 Ekim 2022 - 13:39
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Rusya'dan tahıl koridoru kararı: Rusya tahıl koridorundan neden çekildi, ne olacak?


Geçtiğimiz aylarda başlayan Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye arabuluculuk rolü üstlenmişti. Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen tahıl koridoru anlaşmasında flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Rusya'dan flaş tahıl koridoru kararı 

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alındı.



Açıklamalar doğrultusunda, Kiev'in bugün İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eğitimi gerçekleştirildiği ifade edildi. Böylelikle, terör eylemi göz önünde bulundurarak Rus tarafının Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına katılımı askıya alındı.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Rus tarafından geçen gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceklerini ifade etti. Karar tüm dünyada yankı uyandırırken ülkelerden de bir bir tepkiler geldi.

Türkiye ile ilgili olarak ise İstanbul'da Ukrayna gıdaların taşınmasını kontrol eden merkezindeki Rus temsilcileri gerekli talimatın verildiği bildirildi.

Ukrayna tepki gösterdi 

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya alması kararının ardından Ukrayna Dışisleri Bakanı Dmitro Kuleba sert tepki gösterdi. Rusya'nın tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullandığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kuleba, Rusya'nın tahıl girişimini sabote edeceğini önceden tahmin ettiklerini ve Rusya'nın şimdi sahte bir bahane uydurarak bu kararı aldığını belirterek tüm devletleri Rusya'nın oyunlarını durdurması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda talep etmeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın tahıl koridorundan çekilme kararının ardından diğer ülkelerden nasıl tepkiler geleceği merak ediliyor. Özellikle Türkiye öncülüğünde gerçekleşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e nasıl bir tepki verecegi de merak konusu oldu.

24 Şubatta Ukrayna'ya savaş açan Rusya, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuş ve Avrupa ülkelerinden sert yaptırımlar almıştı. Şimdi ise tahıl koridorundan çekilme kararının nasıl bir etki yaratacağı belirsizliğini koruyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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