Rusya'dan tahıl koridoru resti













Görüşmelerden Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi kararı çıktı. Ancak G7 ülkelerinin bu kez tüm Rus ihracatına yönelik yasak getirmeyi planladığı iddia edildi. İşte bu iddia Batı ile Rusya arasında yeni bir gerilimin de fitilini ateşledi.Rusya Eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Batı'yı tahıl koridoru anlaşmasını bitirmek ile tehdit etti. Medvedev, "tahıl anlaşması ve ihtiyaç duydukları diğer pek çok şey onlar için sona erecektir, görünüşe göre hiç beyinleri kalmamış." dedi.Batı ülkeleri Rusya'ya savaşın başından beri bir çok yaptırım uygulasa da Rusya birçok kalemde ihracatına devam ediyor. Ancak olası bir yasaklamanın küresel piyasalar üzerinde yeni bir sarsıntıya neden olunmasından endişe ediliyor.