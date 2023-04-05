Rusya'dan Türkiye’ye ucuz motorin su gibi akıyor! İthalat son 7 yılın zirvesinde..

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Avrupa ülkeleriyle Moskova hükümeti arasındaki ekonomik gerilim arttı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi olarak bilinen Rusya'da uygulanan ambargo ve petrol ürünlerine 60 doları bulan yüksek fiyatlar, Putin'i başka bir yere bakmaya sevk etti. AB ülkeleriyle Moskova'nın arasında yaşanan petrol savaşından kazanan ise Türkiye oldu. Avrupa ülkelerinin yaptırımlara uyum nedeniyle temin edemediği Rus motorinlerini Türkiye satın alıyor.
10 MİLYON VARİL MOTORİN İTHAL EDİLDİ
Bloomberg tarafından derlenen Voltexa verilerine göre Türkiye, Mart ayı içerisinde Rusya'dan 10 milyon varil kadar motorin ithal edildi. Bu, Rusya'dan yapılan motorin ithalatının yaklaşık yedi yıldaki en yüksek seviyelere ulaştığı anlamına geliyor. AB'nin Rus rafinesindeki petrol ürünlerine yönelik yaptırımlarının Şubat ayında uzatılması, Türkiye'ye yapılan dizel sevkiyatlarındaki artışı etkiledi.