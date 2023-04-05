Rusya'dan Türkiye’ye ucuz motorin su gibi akıyor! İthalat son 7 yılın zirvesinde..







10 MİLYON VARİL MOTORİN İTHAL EDİLDİ







MART'TA RUSYA’DAN MOTORİN İTHALATINDA YÜZDE 50 ARTIŞ

"Türkiye'de motorin Batı Akdeniz fiyatlarına göre fiyatlandırılıyor"

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Avrupa ülkeleriyle Moskova hükümeti arasındaki ekonomik gerilim arttı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi olarak bilinen Rusya'da uygulanan ambargo ve petrol ürünlerine 60 doları bulan yüksek fiyatlar, Putin'i başka bir yere bakmaya sevk etti. AB ülkeleriyle Moskova'nın arasında yaşanan petrol savaşından kazanan ise Türkiye oldu. Avrupa ülkelerinin yaptırımlara uyum nedeniyle temin edemediği Rus motorinlerini Türkiye satın alıyor.Bloomberg tarafından derlenen Voltexa verilerine göre Türkiye, Mart ayı içerisinde Rusya'dan 10 milyon varil kadar motorin ithal edildi. Bu, Rusya'dan yapılan motorin ithalatının yaklaşık yedi yıldaki en yüksek seviyelere ulaştığı anlamına geliyor. AB'nin Rus rafinesindeki petrol ürünlerine yönelik yaptırımlarının Şubat ayında uzatılması, Türkiye'ye yapılan dizel sevkiyatlarındaki artışı etkiledi.Bu duruma bağlı olarak Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı motorin ithalatı Mart ayında Şubat ayı verilerine oranla yüzde 50 arttış gösterdi. Rusya'dan yapılan dizel ithalatı günde 300.000 varili aşarken Facts Global Energy şirketinin rafine ürünlerle ilgili danışmanlık görevini üstlenen Eugene Lindell, Türkiye'nin Rusya'nın petrol ürünlerine getirdiği kısıtlamalardan en çok yararlanan ülke olduğunu söyledi. Lindell, Rusya'nın söz konusu ürünlerde pazar fırsatlarına sahip olduğunu açıkladı.Öte yandan, Rus petrol ürünlerinin Batı Avrupa pazarlarına göre ucuz görünüyor. Dolayısıyla Rus petrolünün FOB fiyatı Karadeniz'de 89 dolar iken, Batı Akdeniz'de 108 dolar seviyelerinde. Türkiye iç piyasa fiyatları Batı Akdeniz dikkate alınarak belirleniyor, ancak Rus ürünleri daha indirimli.