GÜNDEM
05 Nisan 2023 - 17:26

Rusya'dan Türkiye'ye ucuz motorin su gibi akıyor! İthalat son 7 yılın zirvesinde..

Rusya'nın petrol ürünlerine Avrupa ülkeleri tarafından baskı uygulanmasından en çok Türkiye yararlanıyor. Türkiye'nin Batı Akdeniz'de Rusya'dan çok daha düşük fiyatlara motorin almasına rağmen iki ülke arasındaki motorin ihracatı yedi yıldaki en yüksek seviyelere ulaştı.

GÜNDEM
05 Nisan 2023 - 17:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Rusya'dan Türkiye’ye ucuz motorin su gibi akıyor! İthalat son 7 yılın zirvesinde..


Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Avrupa ülkeleriyle Moskova hükümeti arasındaki ekonomik gerilim arttı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi olarak bilinen Rusya'da uygulanan ambargo ve petrol ürünlerine 60 doları bulan yüksek fiyatlar, Putin'i başka bir yere bakmaya sevk etti. AB ülkeleriyle Moskova'nın arasında yaşanan petrol savaşından kazanan ise Türkiye oldu.

Avrupa ülkelerinin yaptırımlara uyum nedeniyle temin edemediği Rus motorinlerini Türkiye satın alıyor.

10 MİLYON VARİL MOTORİN İTHAL EDİLDİ



Bloomberg tarafından derlenen Voltexa verilerine göre Türkiye, Mart ayı içerisinde Rusya'dan 10 milyon varil kadar motorin ithal edildi. Bu, Rusya'dan yapılan motorin ithalatının yaklaşık yedi yıldaki en yüksek seviyelere ulaştığı anlamına geliyor. AB'nin Rus rafinesindeki petrol ürünlerine yönelik yaptırımlarının Şubat ayında uzatılması, Türkiye'ye yapılan dizel sevkiyatlarındaki artışı etkiledi.

Rusya'dan Türkiye’ye ucuz motorin su gibi akıyor! İthalat son 7 yılın zirvesinde

MART'TA RUSYA’DAN MOTORİN İTHALATINDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Bu duruma bağlı olarak Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı motorin ithalatı Mart ayında Şubat ayı verilerine oranla yüzde 50 arttış gösterdi. Rusya'dan yapılan dizel ithalatı günde 300.000 varili aşarken Facts Global Energy şirketinin rafine ürünlerle ilgili danışmanlık görevini üstlenen Eugene Lindell, Türkiye'nin Rusya'nın petrol ürünlerine getirdiği kısıtlamalardan en çok yararlanan ülke olduğunu söyledi. Lindell, Rusya'nın söz konusu ürünlerde pazar fırsatlarına sahip olduğunu açıkladı.

"Türkiye'de motorin Batı Akdeniz fiyatlarına göre fiyatlandırılıyor"

Öte yandan, Rus petrol ürünlerinin Batı Avrupa pazarlarına göre ucuz görünüyor. Dolayısıyla Rus petrolünün FOB fiyatı Karadeniz'de 89 dolar iken, Batı Akdeniz'de 108 dolar seviyelerinde. Türkiye iç piyasa fiyatları Batı Akdeniz dikkate alınarak belirleniyor, ancak Rus ürünleri daha indirimli.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ