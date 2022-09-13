Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: 'Putin ve Erdoğan, Semerkand'da tahıl anlaşmasını görüşecek'













Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Özbekistan'ın Semerkand kentine gideceğini belirtti. Putin'in zirve kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini anlatan Uşakov, "Telefonla da dahil olmak suretiyle karşılıklı olarak diyalog devam etmekte. Erdoğan ve Putin görüşmesinde birden fazla konu ele alınacak. şuandan itibaren müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol. Görüşmede, 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların da sonuçları da ele alınacak" dedi.2016 yılında Rusya, Çin ve Moğolistan arasında ekonomik koridor oluşturma yönünde varılan anlaşma çerçevesinde Semerkand'da üç ülke liderlerinin de katılacağı bir zirvenin de gerçekleşeceğini belirten Uşakov, "Bu program 15 Eylül'de gerçekleşecek üçlü toplantıda görüşülecek. Çin, Ukrayna krizine dengeli bir şekilde yaklaşıyor ve Rusya'yı özel bir askeri operasyon başlatmaya zorlayan nedenleri anladığını açıkça beyan ediyor. Elbette bu konu yaklaşan zirvede görüşülecek. Hindistan Başbakanı Modi ile uluslararası konularda bir görüşme yapılacak. Stratejik istikrar, Asya-Pasifik bölgesindeki durum ve elbette ki BM, G20 ve ŞİÖ gibi çok yönlü formatlardaki etkileşim konuları tartışılacak" diye konuştu.