İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından tahtın varisi 3. Charles bugün resmen kral ilan edildi. Tahta çıkan Kral Charles için birçok dünya lideri mesaj yayımlarken, Ukrayna'ya başlattığı saldırılar nedeniyle İngiltere ile tarihinin en kötü diplomatik ilişkilerini yaşayan Rusya'dan da tebrik mesajı gönderildi.Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ı tebrik ettiği belirtildi. Putin, Charles'a gönderdiği mesajda, "Tahta çıkmanız nedeniyle içten tebriklerimi kabul edin. Majestelerine başarı ve güzel bir sağlık temenni ederim. En iyi dileklerimi sunarım" şeklinde konuştu.
DÜNYA
10 Eylül 2022 - 15:19
Rusya Devlet Başkanı Putin'den İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'a tebrik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından kral ilan edilmiş olan 3. Charles'a tebrik mesajı gönderdi.
DÜNYA
10 Eylül 2022 - 15:19
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