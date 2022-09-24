YAŞAM
24 Eylül 2022 - 23:07

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Avrupa, yoksul ülkelere ücretsiz gübre tedarikimizi engellemeye çalışıyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, "Avrupa, yoksul ülkelere ücretsiz gübre tedarikimizi engellemeye çalışıyor" dedi.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 23:07
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Avrupa, yoksul ülkelere ücretsiz gübre tedarikimizi engellemeye çalışıyor'


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargolardan dolayı Avrupa limanlarında biriken 300 bin ton Rus gübresini yoksul ülkelere göndermek istediklerini ama Avrupa'nın bunu engellemeye çalıştığını söyleyerek, "22 Temmuz'da İstanbul anlaşmalarının imzalanmasına katkıda yer alan genel sekreterin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu anlaşmaların uygulanması gerekiyor. Ancak ABD ve AB'nin Rusya'nın tahıl ihracatı ve gübrelerinin önünde mali ve lojistik engeller tamamen kaldırılmış değil. Bu engellemeler nedeniyle gübreler yoksul ülkelere tedarik edilemiyor" dedi.

Konuşmasından önemli satır başları

"Batı, Donbass bölgesindeki referanduma öfkeleniyor""ABD kendini dünyanın efendisi ilan etti"Erhan Altıparmak
 



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