DÜNYA
07 Nisan 2022 - 15:25
Güncelleme: 07 Nisan 2022 - 15:25

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın yeni bir anlaşma taslağı gönderdiğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna tarafı, İstanbul'daki toplantıda belirtilen hükümlerden farklı anlaşma taslağı sundu" dedi.

DÜNYA
07 Nisan 2022 - 15:25
Güncelleme: 07 Nisan 2022 - 15:25
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın yeni bir anlaşma taslağı gönderdiğini söyledi
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın 43. günü geride kalırken iki taraf arasında müzakereler sürüyor.Savaşa dair açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov durum hakkında bilgilendirme yaptı.




Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbass'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki bir görüşmede ele alınması. Bu kabul edilemez" 



"Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını sunacak" 
"ABD Ukrayna'yı savaşa devam etmeye zorluyor. Ukrayna görüşmeleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor" diyerek müzakerelerin ne durumda olduğunu paylaştı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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