Rusya, FIFA ve UEFA maçlarından ve turnuvalarından men edildi!

Ukrayna'ya karşı bir savaş başlatan ve neredeyse bütün ülkeleri karşına alan Rusya’ya dair tepkiler her geçen dakika daha da büyümeye başladı. Şimdi de spor camiasından Ukrayna’ya destek mesajları gelirken Rusya'ya karşı da yaptırım uygulamaları alındı.
FIFA ve UEFA tarafından alınan bir kararda Rusya Milli Takımı ile birlikte tüm Rus kulüplerinin organizasyonlardan men edildiği bildirildi. UEFA Konseyi ile FIFA Konseyinin birlikte yaptıkları ortak açıklamada tüm Rus ekiplerinin, milli takımın ve kulübe üye takımların hem FIFA hem de UEFA maçlarında ikinci bir emre kadar askıya alındığı duyuruldu.
Söz konusu kararların her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edildiğinin bildirildiği açıklamada futbol dünyasının tamamen birleşmiş ve Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırılardan etkilenen tüm insanlarla tam dayanışma içinde olduğu ifade edildi.
FIFA ve UEFA tarafından alınan bir kararda Rusya Milli Takımı ile birlikte tüm Rus kulüplerinin organizasyonlardan men edildiği bildirildi. UEFA Konseyi ile FIFA Konseyinin birlikte yaptıkları ortak açıklamada tüm Rus ekiplerinin, milli takımın ve kulübe üye takımların hem FIFA hem de UEFA maçlarında ikinci bir emre kadar askıya alındığı duyuruldu.
Söz konusu kararların her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edildiğinin bildirildiği açıklamada futbol dünyasının tamamen birleşmiş ve Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırılardan etkilenen tüm insanlarla tam dayanışma içinde olduğu ifade edildi.