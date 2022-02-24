Rusya ile Ukrayna savası başladı! Saldırı altında olan ülkede halk bölgeleri terk ediyor

Ukrayna ile Rusya arasında olan son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. Rus ordu ilk olarak hedef gözettiği Donbas'ın Kramatorsk kentini bombalarken kentte 2 büyük patlama sesi duyuldu. Bu patlamaların hemen ardından ise ülke genelinde büyük patlamalar yaşandı.
Ukrayna'nın büyük şehirlerinde bulunan havaalanları Rus ordusu tarafından bombardımana uğrarken bölgeden gelen görüntülerde hedef alınan havaalanlarının alevler içinde kaldığı görülüyor.
HAVA SALDIRILARINDA SİVİLLERİ VURULDU
Rusya lideri Putin'in daha önceden yaptığı açıklamalarında yerleşim yerleri ve sivillere yönelik bir saldırı yapmayacağını söylemesine rağmen peş peşe patlamaların yaşandığı başkent Kiev'e bağlı Harkov kentinde meydana gelen hava saldırılarında ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında kiev yakınlarındaki Vasilkovskaya hava üssünün yedi ayrı hava saldırısına maruz kaldığı bildirildi.
HALK PANİK İÇİNDE ÜLKEYİ TERK EDİYOR!
Rusya tarafından yaşanılan yoğun saldırılar sonrasında Ukrayna halkı büyük bir panik yaşadı ve evlerini terk etmeye başladı. Kiev halkının bir kısmı şehirde arka arkaya gelen patlama sesleriyle birlikte araçlarına binerek şehri terk ediyorlar.
Başkent Kiev'in yanı sıra Kramatorsk, Mykolaiv, Mariupol, Harkov ve Odesa kentlerinde peş peşe patlamaların meydana geldiği bilgisi paylaşılırken Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerinde Rus askerlerinin sokaklarda görüldüğü de kaydedildi.
Ukrayna'nın büyük şehirlerinde bulunan havaalanları Rus ordusu tarafından bombardımana uğrarken bölgeden gelen görüntülerde hedef alınan havaalanlarının alevler içinde kaldığı görülüyor.
HAVA SALDIRILARINDA SİVİLLERİ VURULDU
Rusya lideri Putin'in daha önceden yaptığı açıklamalarında yerleşim yerleri ve sivillere yönelik bir saldırı yapmayacağını söylemesine rağmen peş peşe patlamaların yaşandığı başkent Kiev'e bağlı Harkov kentinde meydana gelen hava saldırılarında ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında kiev yakınlarındaki Vasilkovskaya hava üssünün yedi ayrı hava saldırısına maruz kaldığı bildirildi.
HALK PANİK İÇİNDE ÜLKEYİ TERK EDİYOR!
Rusya tarafından yaşanılan yoğun saldırılar sonrasında Ukrayna halkı büyük bir panik yaşadı ve evlerini terk etmeye başladı. Kiev halkının bir kısmı şehirde arka arkaya gelen patlama sesleriyle birlikte araçlarına binerek şehri terk ediyorlar.
Başkent Kiev'in yanı sıra Kramatorsk, Mykolaiv, Mariupol, Harkov ve Odesa kentlerinde peş peşe patlamaların meydana geldiği bilgisi paylaşılırken Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerinde Rus askerlerinin sokaklarda görüldüğü de kaydedildi.