Rusya kendi şehrini bombaladı!













Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, patlamanın şehir merkezinde yaklaşık 20 metre genişliğinde büyük bir krater çıktığını söyledi. Yaşanan patlamada 3 kişinin yaralandığı ve çok sayıda binanın hasar gördüğü de açıklanırken bir apartman da tahliye edildi.Bakanlık, bir Su-34 bombardıman uçağının yanlışlıkla bombalama yaptığını söyledi. Bomba, şehir merkezinden çok da uzak olmayan iki yolun kesiştiği yereve konutların yanına düştü.Gladkov, iki kadının tedavi için hastaneye götürüldüğünü ve dokuz katlı bir apartmanın hasarı nedeniyle boşaltıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.