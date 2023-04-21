DÜNYA
21 Nisan 2023 - 12:38

Rusya kendi şehrini bombaladı!

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının yanlışlıkla Ukrayna sınırına yakın Belgorod şehrini bombaladığını söyledi.

DÜNYA
21 Nisan 2023 - 12:38
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Rusya kendi şehrini bombaladı!


Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, patlamanın şehir merkezinde yaklaşık 20 metre genişliğinde büyük bir krater çıktığını söyledi.

Yaşanan patlamada 3 kişinin yaralandığı ve çok sayıda binanın hasar gördüğü de açıklanırken bir apartman da tahliye edildi.



Rus

 Bakanlık, bir Su-34 bombardıman uçağının yanlışlıkla bombalama yaptığını söyledi. Bomba, şehir merkezinden çok da uzak olmayan iki yolun kesiştiği yereve konutların yanına düştü.

Rus

 Gladkov, iki kadının tedavi için hastaneye götürüldüğünü ve dokuz katlı bir apartmanın hasarı nedeniyle boşaltıldığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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