DÜNYA
26 Temmuz 2022 - 11:54

Rusya, Kuzey Akım hattında AB'nin doğalgaz akış vanasını kısıyor!

Rusya enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattında kullanılan türbin motorunda teknik arıza meydana geldiğini ve bu arızanın tamiri içinde sevki yapılan doğalgaz akışının bir süre azalacağını duyurdu.

DÜNYA
26 Temmuz 2022 - 11:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Rusya, Kuzey Akım hattında AB'nin doğalgaz akış vanasını kısıyor!


Geçtiğimiz hafta, Avrupa'ya giden doğalgazın geçtiği Kuzey Akım hattında başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Rusya enerji şirketi Gazprom, AB'ye yeniden 67 milyon metreküp doğalgazın akışını sağlamaya başlamıştı. Hat üzerinde bulunan bir türbinde meydana gelen arızadan dolayı doğalgaz akışını azaltmak zorunda kaldıklarını duyuran şirket, vanayı kısarak onarım çalışmalarına tekrar başlattı.

Rusya, AB'nin doğalgaz akışında vanayı kısıyor

"Günlük azami 33 milyon metreküp doğalgaz sevki yapılacak"



Rus şirket Gazprom'dan yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında kullanılan Portovaya kompresör istasyonu içerisindeki Siemens türbin motorunun teknik arızaya maruz kaldığı bundan dolayı da doğalgaz akışının durdurulduğu belirtildi. Açıklamanın devamında 27 Temmuz tarihinden itibaren Portovaya kompresör istasyonundan günlük olarak azami 33 milyon metreküp doğalgazın sevkiyatının yapılacağı bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Mayısmun çiçeği salgını için geliştirilen aşıya Avrupa Birliği'nden onay çıktı!
Mayısmun çiçeği salgını için geliştirilen aşıya Avrupa Birliği'nden onay çıktı!
Sosyal medya çapkını 'Dan Bilzerian' evliler kervanına katıldı!
Sosyal medya çapkını 'Dan Bilzerian' evliler kervanına katıldı!
Son Haberler
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Krem Brüle tatlı tarifi
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir?...
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını kaybetti! Olayın ardındakiler ortaya çıktı
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını...
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları ve belirtileri
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları...
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum belli oldu! Tarihler netleşti
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum...
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat dövdü
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat...
FIFA 2023 ne zaman çıkacak? Fifa yeni oyunu için satış fiyatını belirledi
FIFA 2023 ne zaman çıkacak? Fifa yeni oyunu için satış fiyatını...
Galatasaray orta sahada aradığını buldu! Yeni hedef Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö
Galatasaray orta sahada aradığını buldu! Yeni hedef Norveçli oyuncu...
Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nden Ümit Can Uygun kararı!
Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nden Ümit Can Uygun kararı!
Beşiktaş, kanat harekatında Christian Fassnacht ile karar kıldı!
Beşiktaş, kanat harekatında Christian Fassnacht ile karar kıldı!
Emeklilerin zam farklarında miktar belli oldu: Hesaplara 6 bin 858 lira yatacak!
Emeklilerin zam farklarında miktar belli oldu: Hesaplara 6 bin 858 lira...
Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürilerine servet değerinde maaş!
Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürilerine servet değerinde maaş!
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili rolleri gerçeğe dönüştü iddiası!
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili rolleri gerçeğe...