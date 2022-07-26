Rusya, Kuzey Akım hattında AB'nin doğalgaz akış vanasını kısıyor!







"Günlük azami 33 milyon metreküp doğalgaz sevki yapılacak"







Geçtiğimiz hafta, Avrupa'ya giden doğalgazın geçtiği Kuzey Akım hattında başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Rusya enerji şirketi Gazprom, AB'ye yeniden 67 milyon metreküp doğalgazın akışını sağlamaya başlamıştı. Hat üzerinde bulunan bir türbinde meydana gelen arızadan dolayı doğalgaz akışını azaltmak zorunda kaldıklarını duyuran şirket, vanayı kısarak onarım çalışmalarına tekrar başlattı.Rus şirket Gazprom'dan yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında kullanılan Portovaya kompresör istasyonu içerisindeki Siemens türbin motorunun teknik arızaya maruz kaldığı bundan dolayı da doğalgaz akışının durdurulduğu belirtildi. Açıklamanın devamında 27 Temmuz tarihinden itibaren Portovaya kompresör istasyonundan günlük olarak azami 33 milyon metreküp doğalgazın sevkiyatının yapılacağı bildirildi.