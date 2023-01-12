Rusya lideri Putin çılgına döndü! Başbakan Yardımcısının başını Türkiye sevdası yaktı!







PUTİN'İN SÖZLEŞME ÖFKESİ!







ÜÇ AYDA İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

Rusya ile Ukrayna arasında aylarca süren savaş karşılıklı saldırılara sahne olurken bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yönelik azarlaması gündemi sarstı. Video konferans sırasında yaşananlar şok ediciydi. Putin ile Başbakan Yardımcısı Denis Manturov arasındaki ilişki dünya gündeminde ve İngiliz basınında bir anda üst sıralara tırmandı. Putin, başbakan yardımcısını açıkça kınadı, ancak yine olumlu ya da olumsuz eleştirilerin konusu oldu.İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde yer alan bir haberde Rus lide Putin, başbakan yardımcısı Denis Manturov'u bir hükümet video konferansında uçak anlaşmasıyla ilgili olarak suçladı. Putin, başbakan yardımcısı ve ticaret ve sanayi bakanı siyasetçi Manturov'u tatil için Türkiye'ye uçtuktan sonra hiçbir şey yapmamakla ilişkilendirdi. Olayın bir video kaydı uluslararası medyada manşetlere taşındı. Videoda Putin'in "Anlaşma Yok" diye bağırdığı görüldü.Sözleşmeyle ilgili öfke patlamalarını sürdüren Putin, "Bütün bunlar bir ay içinde bitmeli, lütfen, bir ay içinde... İçinde bulunduğumuz durumu anlamıyor muyuz?" ifadelerini kullanırken, bu sözlerin ortamda büyük bir soğuk duş etisi yarattığı anlaşıldı.Son aylarda Putin, Ukrayna savaşını komuta eden komutan değiştirdi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonlardan" sorumlu Müşterek Kuvvetler Başkanlığı'na atandı. Eski komutanı Sergei Slovikhin'in Gerasimov'un asistanı olarak hareket edeceği belirlendi. Surovikin göreve geldikten sonra Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar yoğunlaştı. Bazı uzmanlar değişikliği, Slovikin'in artan gücünün Kremlin'de huzursuzluğa yol açtığının bir işareti olarak görüyor.