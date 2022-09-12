DÜNYA
12 Eylül 2022 - 10:04

Rusya'nın Harkov'daki termik santrale füzeli saldırısında 1 kişi öldü

Ukrayna'da Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Harkov termik santralindeki bir görevlinin Rusya'nın füze saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DÜNYA
12 Eylül 2022 - 10:04
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Rusya'nın Harkov'daki termik santrale füzeli saldırısında 1 kişi öldü


Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna'da farklı bölgelerdeki sivil altyapıyı hedef alırken, birçok noktada elektrik kesintileri yaşandı. Harkov Valisi Oleg Sinegubov bugün yaptığı açıklamada, Harkov'da hedef alınan termal santralde bir çalışanın Rusya'nın füze saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sinegubov, "Harkov'un kritik altyapısına yönelik saldırılar sonucunda bir işçi yaşamını yitirdi. Kurtarma ekipleri aramalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.



Ukrayna Doğu Hava Kuvvetleri Komutanlığından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna'yı hedef alan 11 Rus seyir füzesinden 9'unun hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarıldı.

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