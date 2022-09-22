DÜNYA
22 Eylül 2022 - 10:54

Rusya'nın 'Kısmi seferberlik' kararına hayır diyen İstanbul'a kaçtı! tek yön uçak bileti 9 bin 100 dolar..

Rusya'nın 'Kısmi seferberlik' kararına karşı ayağa kalkan Rus halkı Devlet başkanı Vladimir Putin'ie karşı ayaklandı. Arama motorlarında en çok aranan 'Rusya'dan nasıl ayrılırım?' sorusu olurken korku duvarı delen binlerce insan sokaklara döküldü. Diğer taraftan tek yön uçak biletlerinin 9 bin 100 dolardan satıldığı öğrenildi.

DÜNYA
22 Eylül 2022 - 10:54
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Rusya'nın 'Kısmi seferberlik' kararına hayır diyen İstanbul'a kaçtı! tek yön uçak bileti 9 bin 100 dolar..


Ukrayna'da köşeye sıkışan Vladimir Putin'in "kısmi seferberlik" duyurusu ve hemen 300 bin yedek askeri harekete geçirdi. Bu duyuru Rusya'da paniğe neden oldu. Salı gecesi televizyona çıkması planlanan Putin'in konuşması son anda iptal edildi ve Putin, Çarşamba sabahı ekranlara geldi.

Rus lider, aylardır direndiğini ve nükleer silah kullanabileceğini ima ettiği bir seferberlik duyurusu yaptı. Televizyonda canlı yayınlanan konuşma, Rusya'nın her köşesinde dakikalar içinde yankılandı. Rus liderin seferberlik ilanı, askerlik çağındaki bazı erkeklerin Rusya'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğine paniğini ortaya çıkarırken Kremlin, seferberlik emrine tabi olanların ülkeyi terk etmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda henüz yorum yapmazken yasa çıkana kadar sabırlı olunması istendi.



Rusya kısmi seferberlik kararı

Kremlin'den yapılan sabırlı olun çağrıları paniği yatıştıramadı ve Rusya'dan tek yön biletlerin fiyatları fırladı ve anında tükendi. Rus insan hakları grubu Agora, Salı sabahı askerlerin "yasal hakları" hakkında bilgi isteyen 6 binde fazla telefon aldı.

"RUSYA'DAN NASIL AYRILIRIM?"

"Rusya'dan nasıl ayrılırım?" sorusu kısa sürede Google'ın en çok arananlar listesinde belirdi ve sosyal medyada sınır geçişlerinde uzun kuyrukların fotoğrafları paylaşıldı. Google aramalarını sıralayan Google Trends verileri, Rusya'nın en popüler havayolu rezervasyon sitesi olan Aviasales için yapılan aramaların sadece birkaç saat içinde önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Rusya kısmi seferberlik kararı

Aviasales'in verilerinde Moskova'dan İstanbul ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a uçuşlar Çarşamba günü tükendiği görüldü. Türk Hava Yolları'nın Moskova'dan İstanbul'a tüm uçuşlarının dolu olduğu veya Pazar gününe kadar (14:15 Moskova saatinden itibaren) müsait olmadığı anlaşıldı.

Moskova'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uçuş gibi bazı bağlantı yolları mevcut değildi, ancak Dubai'ye en ucuz uçuş 5 bin doların üzerindeydi. Bu, ortalama aylık ücretin yaklaşık beş katı olan 300 bin rubleye tekabül ediyor.

İSTANBUL'A TEK YÖN UÇAK BİLETİ 9 BİN 100 DOLAR

American Associated Press (AP) haber ajansı yayınladığı bir haberde, İstanbul ve Dubai'ye tek yönlü ekonomi biletlerinin fiyatlarının Çarşamba akşamı 9 bin 100 doları aştığını bildirdi.

Google Flights'in verilerinde ise, Türkiye'ye tek yön bilet bir hafta önce 22 nin ruble'den yaklaşık 70 bin rubleye (1.150 dolar) çıkarıldı.

Rusya kısmi seferberlik kararı

Rusya'dan kaçmak isteyenler uçak biletlerine saldırdı ve seferberlik duyurusunun bazı protestocuları Çarşamba gecesi sokaklara döküldü. Yetkililer göstericilerin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği konusunda uyardılar, ancak protesto dalgasını durduramadılar.

RUS HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ!

Protestolar Moskova ve Putin'in memleketi St. Petersburg çevresinde toplandı. Ancak protestolar orta Rusya'daki Yekaterinburg'dan Irkutsk'a ve Sibirya'daki diğer şehirlere yayıldı.

Uluslararası haber ajansları Agence France-Presse (AFP) ve Associated Press (AP), St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki gösterilerin fotoğraflarını dünyaya yayınladı. Rus polisi Ukrayna'daki savaşa karşı sokağa çıkanlara oldukça sert davrandı ve çok sayıda gösterici dövüldü.

Rusya kısmi seferberlik kararı

Rus insan hakları grupları, Çarşamba gecesi düzenlenen protestolarda 1300'den fazla kişinin tutuklandığını bildirdi. En çok tutuklanan yerler St. Petersburg ve Moskova olduğu açıklandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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