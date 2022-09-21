DÜNYA
21 Eylül 2022 - 17:00

'Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyayı belirsiz bir geleceğe sürükler'

Rusya-Ukrayna savaşı konusu ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Öğr. Üyesi Suat Dönmez, "Kısmi bir seferberlik ilanı stabil bir hal almış olan Ukrayna'daki savaşın şiddetinin artabileceği ihtimalini da ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyayı belirsiz bir geleceğe sürükler” dedi.

DÜNYA
21 Eylül 2022 - 17:00
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‘Rusya’nın nükleer silah kullanması dünyayı belirsiz bir geleceğe sürükler’


Şubat ayından bugüne dek Ukrayna ile Rusya arasında çıkan çatışmalar sonucunda Rusya'da “kısmi askeri seferberlik” ilan edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Hedefimiz ise Donbas'ı özgürleştirmek. Buradan Batı'ya sesleniyorum, yanıt verecek birden fazla silahımız var. Bu bir blöf değildir. Topraklarımızı korumak için her şekilde silahı kullanırız” dedi. Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna cephesinden yanıt geldi. Başkan Yardımcısı Podolyak “Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü Dr. Öğr. Üyesi Suat Dönmez değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı başlattığı günden bugüne dek ısrarla ‘savaş' ifadesinden kaçındığını ve bunun bir ‘operasyon' olduğunu vurguladığını hatırlatan Emekli Tuğgeneral Dr. Öğr. Üyesi Suat Dönmez, “Ancak gelinen durumda kısmi bir seferberlik ilanı artık bu söylemden uzaklaşma emareleri vermektedir. Bu gelişme giderek stabil bir hal almış olan Ukrayna'daki savaşın şiddetinin artabileceği ihtimali da ortaya çıkarmaktadır” dedi.



‘Donbas ve Zaporıjya bölgeleri Rusya'ya bağlanırsa'

Emekli Tuğgeneral Dr. Öğr. Üyesi Suat Dönmez, Kırım'ın 2014 yılında yapılan referandum ile Rusya'ya bağlandığını hatırlatarak, “Ancak, Donbas ve Zaporijya bölgeleri henüz Ukrayna toprağıdır. Bu gelişme bahse konu bölgeler için de böyle bir hazırlık olduğunu, yani bu bölgelerde düzenlenecek referandumla Rusya'ya bağlanma hazırlığı anlamına gelebilir. Ancak Rusya, askeri olarak bu bölgelerin tamamını kontrol eder durumda değildir. Öncelikle askerî açıdan buraları tam kontrol eder hale gelmek istemektedir. Putin kısmi seferberlik açıklamasını yaptığı konuşmada Rusya ve muğlak bir ifadeyle bazı bölgelerin savunulmasından bahsetmişti. Rusya kendi topraklarına askeri bir saldırı olması halinde zaten meşru savunma hakkına sahiptir. Ancak ‘bu bölgeler' ifadesinden Ukrayna'daki Donbas ve Zaporijya bölgeleri kastediliyor olabilir. Zira bu bölgelerin Rusya'ya bağlanması halinde Rusya, Azak Denizi ve Karadeniz'de askerî açıdan çok daha çok avantajlı bir duruma gelebilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Editörü
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