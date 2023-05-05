DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 13:15

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, mühimmat yokluğundan Bahmut'tan çekiliyor!

Wagner Grubu'na bağlı Rus paralı askerlerinin komutanı Yevgeny Prigozhin, kuvvetlerinin geçen yazdan beri ele geçirmek istedikleri Ukrayna'nın önemli kentlerinden Bahmut'u terk edeceklerini bildirdi. Prigozhin, ağır kayıplar ve aynı zamanda cephane yetersizliğinden dolayı 10 Mayıs'ta şehri terk edeceklerini söyledi. Prigozhin, üst düzeydeki Rus yetkililere hayatını kaybeden askerlerin yanında video çekerek tepki göstererek "Askerlerime cephane sağlamayanlar cehennemde yanacaklar!" şekline konuştu.

DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 13:15
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Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, mühimmat yokluğundan Bahmut'tan çekiliyor!


Rus paralı asker grubu Wagner'in başkanı Prigozhin, “Wagner'in savaşçıları adına, Wagner'in komutanı adına, 10 Mayıs'ta Bahmut'ta bulunan mevzileri terk ettirmemiz gerektiğini beyan ederim. Wagnerian askerleri erzak kamplarına çektik. Wagnerian birlikleri, onları Bakhmut'tan geri çekiyorum çünkü cephane olmadan anlamsızca yok edilecekler." şeklinde ifadeler kullanarak Ukrayna'daki cepheden çekileceklerini duyurdu.

Rus güvenlik firması Wagner'in kurucusu olan Yevgeny Prigozhin, 10 Mayıs'ta cephane sıkıntısı nedeniyle Ukrayna'nın en önemli kentlerinden birisi olan Bahmut'tan çekilme kararı aldığını açıkladı.

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Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, mühimmat yokluğundan Bahmut'tan çekiliyor



Kremlin'in "aşçısı" olarak da bilinen Rus güvenlik firması Wagner'in kurucusu Prigozhin, Ukrayna'daki savaş sırasında yaşadığı mühimmat problemiyle ilgili olarak şirketinin Concorde sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Yakın zamanda öldürülen Wagner savaşçılarının cesaretini gösteren Prigozin, gece yayınladığı bir videoda, bu savaşçıların çok sayıda çocuk ve babaları olduğunu açıklarken, cephane sağlamayanların "cehennemde yanacağını" söyledi.

"BURAYA GÖNÜLLÜ GELENLER ÖLÜYORLAR"

Yevgeny Prigozhin, Ruaya'ya karşı isyanında “Cephanemizin yüzde 70'ine sahip değiliz. Şoygu! Gerasimov! Cephane nerede? Şunlara bak (yerdeki cesetler)!” dedi.

Prigozhin, kendilerine mühimmat sağlamayanların zengin kulüplerde yaşadığını ve savaşçıların kaderini kendi beğenilerine göre belirlediğini savunarak, stoktaki mühimmatın Wagner'e mümkün olduğu kadar fazla verilmesi durumunda verilen kayıpların 5 kat az olacağını aktardı. Prigozhin, konuşmasının devamında ayrıca "(Savaşçılar) buraya gönüllü olarak geldiler ve ölüyorlar" ifadelerini de kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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