Rusya'nın paralı asker grubu Wagner, mühimmat yokluğundan Bahmut'tan çekiliyor!







VİDEO İLE İSYAN EDEREK MÜHİMMAT İSTEMİŞTİ











"BURAYA GÖNÜLLÜ GELENLER ÖLÜYORLAR"

Rus paralı asker grubu Wagner'in başkanı Prigozhin, “Wagner'in savaşçıları adına, Wagner'in komutanı adına, 10 Mayıs'ta Bahmut'ta bulunan mevzileri terk ettirmemiz gerektiğini beyan ederim. Wagnerian askerleri erzak kamplarına çektik. Wagnerian birlikleri, onları Bakhmut'tan geri çekiyorum çünkü cephane olmadan anlamsızca yok edilecekler." şeklinde ifadeler kullanarak Ukrayna'daki cepheden çekileceklerini duyurdu. Rus güvenlik firması Wagner'in kurucusu olan Yevgeny Prigozhin, 10 Mayıs'ta cephane sıkıntısı nedeniyle Ukrayna'nın en önemli kentlerinden birisi olan Bahmut'tan çekilme kararı aldığını açıkladı.Kremlin'in "aşçısı" olarak da bilinen Rus güvenlik firması Wagner'in kurucusu Prigozhin, Ukrayna'daki savaş sırasında yaşadığı mühimmat problemiyle ilgili olarak şirketinin Concorde sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Yakın zamanda öldürülen Wagner savaşçılarının cesaretini gösteren Prigozin, gece yayınladığı bir videoda, bu savaşçıların çok sayıda çocuk ve babaları olduğunu açıklarken, cephane sağlamayanların "cehennemde yanacağını" söyledi.Yevgeny Prigozhin, Ruaya'ya karşı isyanında “Cephanemizin yüzde 70'ine sahip değiliz. Şoygu! Gerasimov! Cephane nerede? Şunlara bak (yerdeki cesetler)!” dedi. Prigozhin, kendilerine mühimmat sağlamayanların zengin kulüplerde yaşadığını ve savaşçıların kaderini kendi beğenilerine göre belirlediğini savunarak, stoktaki mühimmatın Wagner'e mümkün olduğu kadar fazla verilmesi durumunda verilen kayıpların 5 kat az olacağını aktardı. Prigozhin, konuşmasının devamında ayrıca "(Savaşçılar) buraya gönüllü olarak geldiler ve ölüyorlar" ifadelerini de kullandı.