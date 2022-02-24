DÜNYA
24 Şubat 2022 - 10:31
Güncelleme: 24 Şubat 2022 - 10:35

Rusya'nın peşe saldırı düzenlediği Ukrayna sivil kayıplar veriyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas'a özel askeri operasyon başlatma kararı aldıklarını duyurdu. Bu açıklamaların hemen ardından ise bölgede peş peşe patlama sesleri meydana geldi.

DÜNYA
24 Şubat 2022 - 10:31
Güncelleme: 24 Şubat 2022 - 10:35
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Rusya'nın peşe saldırı düzenlediği Ukrayna sivil kayıplar veriyor!
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik farklı bir boyuta çıktı ve iki ülke arasında savaş resmi olarak başladı. Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyulmaya başlarken halk panik halinde ülkeyi terk etme çabasına girdi.








Ukrayna'nın Donbas bölgesine bağlı olan Kramatorsk kentinde de 2 büyük patlama sesinin duyulduğu bilgisi paylaşılırken Ukrayna Polisi, Rus askerlerinin Luhanks'ta iki köyü ele geçirdiklerini açıkladı.



SALDIRILARDA 7 KİŞİ ÖLDÜ 9 KİŞİ YARALANDI
 
Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir son dakika haberinde ise Rusya'nın başlattığı saldırılar sonrası 7 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Devlet Sınır Muhafız Servisi ise Rus askerlerinin ilk saldırıyı Belarus ve Kırım'dan yaptıklarını söyledi.



RUS TANKLARI DONBAS'A GİRDİ

Donbas bölgesinde Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi. Diğer taraftan da Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Donbas'ını sınırına doğru ilerlediği açıklanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ise 'Tüm askeri hava limanlarımız saldırı altında ' ifadelerine yer verildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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