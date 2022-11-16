DÜNYA
16 Kasım 2022 - 01:25

Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası

Ukrayna sınırında yer alan Polonya'daki Przewodow köyüne füze düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Sınıra yakın bir köyde gerçekleşen patlama köyü Rus füzelerinin vurduğu tartışmasını da beraberinde getirdi. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası Litvanya, Letonya ve Estonya'dan Polonya'ya destek yönünde bazı mesajlar yayınlandı.

DÜNYA
16 Kasım 2022 - 01:25
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Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası


Ukrayna sınırında yer alan Polonya'daki Przewodow köyüne füze düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Sınıra yakın bir köyde gerçekleşen patlama köyü Rus füzelerinin vurduğu tartışmasını da beraberinde getirdi. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası Litvanya, Letonya ve Estonya'dan Polonya'ya destek yönünde bazı mesajlar yayınlandı.

Letonya Dışişleri Bakanı tarafından gelen köyün Ruslarca vurulduğu iddiası sonrası Pentagon Sözcülüğü görevinde bulunan Patrick Ryder Birleşik Devletlerin NATO topraklarının her karışını savunacağı açıklaması tansiyonu iyice yükseltti.



 

polonyada köye rus füzesi iddiası

Rusya'dan açıklama geldi

Tüm bu açıklamalar sonrası Rusya cephesinden gelen açıklamada iddiaları red eden Rusya bu suçlamaların kasıtlı bir provakasyon çabası olduğu ifadesi vurgulandı. Akabinde bir açıklamada Ukrayna cephesinden geldi ve Cumhurbaşkanı Zelensky; Nato toprakları üzerinde bir füze saldırısı gerilimi arttırmakta, bu sebeple bir cevap gereklidir dedi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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