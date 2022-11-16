Ukrayna sınırında yer alan Polonya'daki Przewodow köyüne füze düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Sınıra yakın bir köyde gerçekleşen patlama köyü Rus füzelerinin vurduğu tartışmasını da beraberinde getirdi. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası Litvanya, Letonya ve Estonya'dan Polonya'ya destek yönünde bazı mesajlar yayınlandı. Letonya Dışişleri Bakanı tarafından gelen köyün Ruslarca vurulduğu iddiası sonrası Pentagon Sözcülüğü görevinde bulunan Patrick Ryder Birleşik Devletlerin NATO topraklarının her karışını savunacağı açıklaması tansiyonu iyice yükseltti.
DÜNYA
16 Kasım 2022 - 01:25
Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası
Ukrayna sınırında yer alan Polonya'daki Przewodow köyüne füze düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Sınıra yakın bir köyde gerçekleşen patlama köyü Rus füzelerinin vurduğu tartışmasını da beraberinde getirdi. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası Litvanya, Letonya ve Estonya'dan Polonya'ya destek yönünde bazı mesajlar yayınlandı.
DÜNYA
16 Kasım 2022 - 01:25
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