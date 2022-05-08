DÜNYA
08 Mayıs 2022 - 09:25

Rusya, Ukrayna.2nın Odessa kentini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın liman kenti olan Odessa’yı vurdu.

DÜNYA
08 Mayıs 2022 - 09:25
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Rusya, Ukrayna.2nın Odessa kentini vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı olan saldırıları bir buçuk aydır aralıksız devam ederken , Rus ordusu sivil yerleşimleri ise vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya yeniden bir saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi saldırıya ilişkin bir görüntü yayınlayarak, "Roket saldırıları sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Bugün 14.29'da gelen ihbara göre roket saldırısı sonucunda yangın çıkmıştı. Kurtarma ekipleri yangının yayılma riskine karşı özverili şekilde yangını kontrol altına almak için çalıştı ve 15.27'de 900 metrekarelik alana yayılan yangın kontrol altına alındı. 12 teknik araç ve 61 personel ile olaya müdahale edildi" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalia Humeniuk'da saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Odessa'ya yönelik 6 roketle saldırı düzenlendi. Roketlerden 4'ü sivil alanlara ve fabrikalara isabet etti ve saldırı sonucunda yangın çıktı. 2 roket ise havaalanına isabet etti. Olay yerinde kurtarma ekipleri çalışıyor. Ölü ve yaralı sayıları henüz net değil” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki müzakereler ise devam ederken henüz bir anlaşma sağlanamadı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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