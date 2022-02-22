Rusya-Ukrayna arasındaki kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını da etkiledi!













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün olarak planlanan Afrika programı kapsamında ilk olarak Kongo'ya gitti ve daha sonra da Senegal'de bulundu. Senegal'de gerçekleştirilen açılış programlarına katılan Erdoğan, üçüncü durağı olarak Gine'ye hareket edecekti.Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi programını da etkiledi. Gine ziyaretini iptal etme kararı alan Erdoğan'ın yurda dönmeye karar verirken bu gece yarısı Türkiye'de olması beklenildiği bildirildi. Tüm programlarını da iptal eden Erdoğan yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan NATO zirvesine katılacak.