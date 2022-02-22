GÜNDEM
22 Şubat 2022 - 21:23

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını da etkiledi!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle Gine ziyaretini iptal etme kararı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda dönüyor. Gece yarısı Türkiye'de olması beklenilen Erdoğan'ın yarın NATO zirvesine katılacağı bildirildi.

GÜNDEM
22 Şubat 2022 - 21:23
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Rusya-Ukrayna arasındaki kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını da etkiledi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün olarak planlanan Afrika programı kapsamında ilk olarak Kongo'ya gitti ve daha sonra da Senegal'de bulundu. Senegal'de gerçekleştirilen açılış programlarına katılan Erdoğan, üçüncü durağı olarak Gine'ye hareket edecekti.








YARIN ÇEVRİMİÇİ OLARAK NATO ZİRVESİNE KATILACAK

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi programını da etkiledi. Gine ziyaretini iptal etme kararı alan Erdoğan'ın yurda dönmeye karar verirken bu gece yarısı Türkiye'de olması beklenildiği bildirildi. Tüm programlarını da iptal eden Erdoğan yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan NATO zirvesine katılacak.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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