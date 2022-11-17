Rusya-Ukrayna arasındaki Tahıl Anlaşması uzadı













Rusya çekileceğini söylemişti

BM Genel Sekreteri Karadeniz Tahıl Anlaşmasının uzatıldığını teyit etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda tüm tarafların mutabık kaldığını doğruladı.Guterres Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatının güvenli bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi konusunda tüm taraflarca varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum" dedi. "Bu girişim çok taraflı çözümler bulmada sağduyulu diplomasinin önemini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı. Temmuz ayında imzalanan anlaşmanın süresi Cumartesi günü sona erecekti. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov attığı bir tweet'te anlaşmanın "120 gün uzatılacağını" söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Salı günü yaptığı açıklamada anlaşmanın geleceğinin mevcut şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söylemişti. Bu ayın başlarında çekileceğini açıklayan Rusya daha sonra anlaşmaya yeniden katılmıştı.Ukrayna ve Rusya birlikte küresel buğday ihracatının yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor ve tahıl anlaşması buğday ve diğer emtia fiyatlarının küresel olarak düşmesinde önemli bir rol oynadı.