SİYASET
17 Kasım 2022 - 12:21

Rusya-Ukrayna arasındaki Tahıl Anlaşması uzadı

BM Genel Sekreteri Karadeniz Tahıl Anlaşmasının uzatıldığını teyit etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda tüm tarafların mutabık kaldığını doğruladı. Anlaşma 120 gün daha uzadı

SİYASET
17 Kasım 2022 - 12:21
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Rusya-Ukrayna arasındaki Tahıl Anlaşması uzadı


BM Genel Sekreteri Karadeniz Tahıl Anlaşmasının uzatıldığını teyit etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda tüm tarafların mutabık kaldığını doğruladı.



Guterres Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatının güvenli bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi konusunda tüm taraflarca varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum" dedi. "Bu girişim çok taraflı çözümler bulmada sağduyulu diplomasinin önemini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında imzalanan anlaşmanın süresi Cumartesi günü sona erecekti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov attığı bir tweet'te anlaşmanın "120 gün uzatılacağını" söyledi.

tahıl anlaşması uzadı

Rusya çekileceğini söylemişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Salı günü yaptığı açıklamada anlaşmanın geleceğinin mevcut şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söylemişti. Bu ayın başlarında çekileceğini açıklayan Rusya daha sonra anlaşmaya yeniden katılmıştı.

Ukrayna ve Rusya birlikte küresel buğday ihracatının yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor ve tahıl anlaşması buğday ve diğer emtia fiyatlarının küresel olarak düşmesinde önemli bir rol oynadı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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