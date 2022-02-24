EKONOMİ
24 Şubat 2022 - 10:55
Güncelleme: 24 Şubat 2022 - 11:10

Rusya Ukrayna savaşı döviz kurunu vurdu! Dolar 14 lirayı geçti..

Rusya ile Ukrayna arasında artan jeopolitik riskler döviz kurlarını da etkiledi. Son iki aydır belli seviyede tutunan dolar kuru iki ayın sonunda 14 seviyesini geçti.

EKONOMİ
24 Şubat 2022 - 10:55
Güncelleme: 24 Şubat 2022 - 11:10
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Rusya Ukrayna savaşı döviz kurunu vurdu! Dolar 14 lirayı geçti..
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekatın hemen ardından hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Dün 13.81'den kapanan dolar kuru 24 Şubat 2022 Perşembe iş gününe yüzde 2.5 yükselişle birlikte başladı. Sabah saatlerinde 14 TL'yi geçen dolar bir ara 14.22 seviyelerine kadar çıktı.









Ukrayna ve Rusya arasında başlayan gerginlik yerini savaş seslerine bırakırken bu durumdan en çok etkilenen döviz kurları da anında yukarı yönlü değişime uğramaya başladı. 24 Şubat günü Euro/TL'nin 16 liranın üzerinde işlem gördüğü bilgisi paylaşılırken gram altın fiyatının da altın piyasalarında 890 lira civarında işlem gördüğü belirtildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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