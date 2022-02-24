Rusya Ukrayna savaşı döviz kurunu vurdu! Dolar 14 lirayı geçti..

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekatın hemen ardından hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Dün 13.81'den kapanan dolar kuru 24 Şubat 2022 Perşembe iş gününe yüzde 2.5 yükselişle birlikte başladı. Sabah saatlerinde 14 TL'yi geçen dolar bir ara 14.22 seviyelerine kadar çıktı.
Ukrayna ve Rusya arasında başlayan gerginlik yerini savaş seslerine bırakırken bu durumdan en çok etkilenen döviz kurları da anında yukarı yönlü değişime uğramaya başladı. 24 Şubat günü Euro/TL'nin 16 liranın üzerinde işlem gördüğü bilgisi paylaşılırken gram altın fiyatının da altın piyasalarında 890 lira civarında işlem gördüğü belirtildi.
Ukrayna ve Rusya arasında başlayan gerginlik yerini savaş seslerine bırakırken bu durumdan en çok etkilenen döviz kurları da anında yukarı yönlü değişime uğramaya başladı. 24 Şubat günü Euro/TL'nin 16 liranın üzerinde işlem gördüğü bilgisi paylaşılırken gram altın fiyatının da altın piyasalarında 890 lira civarında işlem gördüğü belirtildi.