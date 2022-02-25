Rusya-Ukrayna savaşında ölü sayısı giderek artıyor! Zelenskiy'den Batı'ya 'korkaklar' çıkışı'













Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları ve AB'nin savaşa karlı tutumları üzerine yaptığı bir açıklamasında AB liderlerini korkaklıkla suçladı. Dünya basınına bomba gibi düşen açıklamalarda Ukrayna'ya sadece sözle değil, belirli olarak destek olan ülkelere minnettar olduklarını aktaran Vladimir Zelenskiy, ülkesinin savunma alanında yalnız bırakıldıklarını söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşın ilk gününe dair sonuçları açıklarken sosyal medya hesabı üzerinden yayın yapan Zelenski, Ukrayna askerlerinin Ruslara karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirterek şuan ellerinde olan ön verilere göre bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanı kaybettiklerini söyledi. Şu ana kadar 316 kişinin yaralandığı bilgisinin ellerine ulaştığını söyleyen Zelenski, hepsine Ukrayna kahramanı unvanının verileceğini aktardı.Zelenskiy, Rusya'nın er yada geç bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda masaya oturacağını ve kendileriyle konuşmak zorunda kalacağını vurgulayarak konuşma ne kadar erken başlarsa, Rusya'nın kayıplarının da o kadar az olacağını söyledi. Zelenskiy, Rus askerilerinin saldırıları durana kadar ülkelerini savunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.Kiev'den kesinlikle ayrılma niyeti olmadığını ve şu anda Rusya'nın ilk hedefi olduğunun altını çizen Ukraynalı lider, ailesinin de Rusya tarafından 'Hedef 2' olarak işaretlediğini söyledi.