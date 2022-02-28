Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Bilanço giderek yükseliyor..

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta Ukrayna'da şehirlerine işgal için gelen Rus askerleri dün sabahtan itibaren karşılaştıkları yoğun direniş ile birlikte birçok noktada öldürüldü veya esir alındı.
Harkov kentinde tekrar kontrolü ele alan Ukrayna askerleri Rusya'nın kaybını binlere çıkarmayı başardı. Ukrayna yetkililerinden elde edilen verilere göre dün 4 bin 300 kayıp veren Rusya'nın savaşın 5 gün bilançosunun 5 binin üzerine çıktığı aktarıldı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki son durum hakkında yaptığı açıklamasında Rusya'nın kayıplarının çok ağır ve ciddi olduğunu bildirirken kentin birçok yerinden gelen görüntülerde sokaklarda sahipsiz cesetlerin olduğu görüldü.
UKRAYNA BİLANÇOSU: 14'Ü ÇOCUK 352 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Rusya saldırılarında Ukrayna'da patlayan binalar, yok edilen ambulanslar dünya basının görüntülerine yansırken Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir son dakika açıklamasında Rus askerlerinin Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda, 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık kaynakları ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Harkov kentinde tekrar kontrolü ele alan Ukrayna askerleri Rusya'nın kaybını binlere çıkarmayı başardı. Ukrayna yetkililerinden elde edilen verilere göre dün 4 bin 300 kayıp veren Rusya'nın savaşın 5 gün bilançosunun 5 binin üzerine çıktığı aktarıldı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki son durum hakkında yaptığı açıklamasında Rusya'nın kayıplarının çok ağır ve ciddi olduğunu bildirirken kentin birçok yerinden gelen görüntülerde sokaklarda sahipsiz cesetlerin olduğu görüldü.
UKRAYNA BİLANÇOSU: 14'Ü ÇOCUK 352 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Rusya saldırılarında Ukrayna'da patlayan binalar, yok edilen ambulanslar dünya basının görüntülerine yansırken Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir son dakika açıklamasında Rus askerlerinin Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda, 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık kaynakları ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığını duyurdu.