DÜNYA
27 Şubat 2022 - 11:44

Rusya-Ukrayna savaşını umursamayan Kim Jong-Un yine füze denemesi yaptı!

Tüm dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kilitlenmişken savaşı umursamayan Kuzay Kore lideri Kim Jong-Un, yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi. Japonya tarafından son dakika duyurulan haberi Güney Kore de doğruladı.

DÜNYA
27 Şubat 2022 - 11:44
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Rusya-Ukrayna savaşını umursamayan Kim Jong-Un yine füze denemesi yaptı!
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Asya tarafından bir son dakika bilgisi paylaşıldı. Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze denemsi yaptığını bildirirken, Güney Kore hükümeti de yayılan bu bilgiyi doğruladı.








Bu yılın başından beri füze denemesi yapan Kuzey Kore, son füze fırlatmasıyla birlikte 8. füze denemesini de gerçekleştirmiş oldu. Gelen tepkilere hiçbir şekilde aldırış etmeyen Kuzey Kore'nin son balistik füzesini Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne doğru fırlattığı açıklandı.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında füzenin 600 kilometre kadar bir irtifa gerçekleştirdiğini ve 300 kilometre seyrettikten sonra da ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü söyledi. Nobuo, söz konusu denemeye yönelik ise Pyongyang yönetimine diplomatik protesto gönderdiklerini kaydetti. 



FÜZE DENEMESİNİ GÜNEY KORE'DE ONAYLADI!
    
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapına bir basın açıklamasında ise füze denemesinin Pyongyang yakınlarında bulunan Sunan bölgesinden yerel saatle 07.52 sıralarında yapıldığı bildirildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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