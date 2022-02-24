EKONOMİ
24 Şubat 2022 - 17:30

Rusya Ukrayna savaşının etkileri benzin ve motorine zam olarak geliyor!

Ekonomist Oğuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkilerinin akaryakıt fiyatlarına yansıyabileceğini öne sürdü. Demir, bu süreçte Türkiye'de hem benzine hem de motorine en az 1 TL'lik bir zam geleceğini söyledi.

EKONOMİ
24 Şubat 2022 - 17:30
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Rusya Ukrayna savaşının etkileri benzin ve motorine zam olarak geliyor!
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırı düzenlemesi sonrasında iki ülke arasındaki savaş resmileşirken bu olağanüstü durum bir çok sektörü direkt veya dolaylı olarak çok fazla etkiliyor. Yaşanan savaş nedeniyle petrol fiyatları ve döviz kurlarında meydana gelen yükselişin hem benzine hem de motorin fiyatlarına zam olarak yansıyacağı konuşuluyor.








Ünlü ekonomist Oğuz Remzi Özdemir, iki ülke arasındaki jeoplitik durumun Türkiye'yi de etkileyeceğini belirterek özellikle araç sahiplerine kötü haberi verdi. Sosyal medya hesabından bunda sonraki süreçle ilgili öngörülerde bulunan Oğuz Demir, akaryakıt fiyatlarına gelecek olan rekor zam işle birlikte miktar ve tarih bilgisini paylaştı.



Oğuz Demir, paylaşımında benzine cuma gecesinden itibaren 1,20 TL ila 1,60 TL aralığında bir zam gelmesinin muhtemel olduğunu belirtirken dizel araç sahiplerinin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın etkisini birkaç gün daha bekleyeceklerini söyledi. Ünlü ekonomiste Pazartesi gece yarısı motorine de en az 1 TL'lik zam geleceğini öngördüğünü belirtti.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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