DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:29

Rusya Ukrayna'ya füze saldırısı başlattı

Rusya, üç gün içinde ikinci kez Ukrayna şehirlerine füze saldırısı başlattı.

DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:29
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Rusya Ukrayna'ya füze saldırısı başlattı


   Dnipro kentinin yakınlarında bulunan bir lojistik merkez olan Pavlohrad, Ukrayna'nın çok beklenen bir karşı saldırısından hemen öncesi füze ile vuruldu. Saldırının ardından büyük bir yangın çıktı ve düzinelerce ev yıkıldı ve 34 kişi de yaralandı.

Füze



   Saldırının ardından saatler sonra, hedeflerin arasında ülkenin başkenti Kiev olmak üzere ülke genelinde bir hava saldırısı alarmı verilmeye başladı. Ukrayna ordusu ülkenin genelinde ateşlenmiş olan 18 füzeden 15 tanesini düşürdüğünü açıkladı.

 Ukrayna'nın Dnipropetrovsk askeri yönetimi, bir sanayi sitesinin vurulduğunu söyleyerek olayı 'trajik bir gece ve sabah' olarak nitelendirdi. 19 katlı apartman, 25 özel ev, 6 okul ve anaokulu ve 5 dükkan da hasar gördü.

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