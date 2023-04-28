DÜNYA
28 Nisan 2023 - 14:24

Rusya Ukrayna'yı vurdu: 13 ölü

Rusya, Kiev’in de dahil olduğu Ukrayna genelindeki birçok şehire hava saldırısı düzenledi ve saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
28 Nisan 2023 - 14:24
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Rusya Ukrayna’yı vurdu: 13 ölü


    Uman'ın merkezindeki bir apartmana düzenlenen saldırıda biri çocuk olmak üzere 11 kişi yaşamını kaybetti. Yerel belediye başkanının açıklamasına göre, Dnipro şehrinde de bir kadın ve üç yaşındaki kızı hava saldırısında öldürüldü.

Rusya



    Ukrayna'nın merkezindeki Kremençuk şehrinde de patlamalar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, apartmanın Uman kentinde hasar alan 10 konuttan biri olduğunu ifade etti. Devlet kurtarma servisi, kentte öldürülen bir çocuğun 2013 doğumlu olduğunu ve 11 kişinin daha hastanede tedavi olması gerektiğini belirtti. 

     Zelensky, yaşanan bu saldırıların bir kez daha Rusya'ya karşı daha fazla uluslararası önlem alınması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

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