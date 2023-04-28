Rusya Ukrayna’yı vurdu: 13 ölü













Uman'ın merkezindeki bir apartmana düzenlenen saldırıda biri çocuk olmak üzere 11 kişi yaşamını kaybetti. Yerel belediye başkanının açıklamasına göre, Dnipro şehrinde de bir kadın ve üç yaşındaki kızı hava saldırısında öldürüldü.Ukrayna'nın merkezindeki Kremençuk şehrinde de patlamalar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, apartmanın Uman kentinde hasar alan 10 konuttan biri olduğunu ifade etti. Devlet kurtarma servisi, kentte öldürülen bir çocuğun 2013 doğumlu olduğunu ve 11 kişinin daha hastanede tedavi olması gerektiğini belirtti. Zelensky, yaşanan bu saldırıların bir kez daha Rusya'ya karşı daha fazla uluslararası önlem alınması gerektiğini gösterdiğini söyledi.