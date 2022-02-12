EKONOMİ
12 Şubat 2022 - 13:52

Rusya ve Ukrayna krizi petrol fiyatlarına da yansıdı!

Rusya ile Ukrayna arasında olan krizde petrol fiyatları da etkilenirken aynı zamanda altının ons fiyatında da yükselmeler yaşandığı görüldü.

EKONOMİ
12 Şubat 2022 - 13:52
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Rusya ve Ukrayna krizi petrol fiyatlarına da yansıdı!
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dün akşam saatlerinde yaptığı bir açıklamada Rusya'nın Çin Olimpiyatları sona ermeden Ukrayna'yı işgal edeceğine dair açıklamaları sonrası gözler Ukrayna'ya çevrilmişti. Bu açıklamalardan hemen sonra Avrupa Birliği (AB) yetkilileri zorunlu olmayan personellerine Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.








Rusya lideri Putin'in ordusuna, 22 Şubat tarihinde "Ukrayna'ya gir" emri vereceği söylentileri ise küresel piyasaları oldukça fazla endişeye sürükledi. Tüm emtialarda fiyat artışları meydana gelirken Donbas olayları petrol fiyatlarını en yüksek seviyelere çıkardığı görüldü.



Rusya ve Ukrayna gerginliğinin üst sınıra çıktığı son bir kaç saat içerisinde petrol fiyatlarının yüzde 4'ün üzerinde yükseliş gösterdiği görülürken bu artışların pompa fiyatlarına yansıması korkusunu da beraberinde getirdi. Sadece petrol değil iki ülke arasındaki yüksek tansiyon altın fiyatlarını üst seviyelere çıkardı.



PETROLÜN VARİLİ 95,13 DOLAR OLURKEN ALTININ ONS FİYATI 1.864 DOLARA ÇIKTI

Brent petrolün varil fiyatının Türkiye saatiyle 00.10'dan itibaren yüzde 4,11 artış ile birlikte 95,13 dolardan işlem gördüğü bildirilirken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varilinin 93,95 dolardan alıcı bulduğu aktarıldı.

Artan enflasyon endişeleri sonrası sürekli yükselen ve yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak nitelendirilen altının ons fiyatı da yüzde 1,47 artı ve 1.864 dolar seviyelerine kadar yükseldi.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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