DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 10:56

Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi

Rusya'ya ait bir savaş uçağı Suriye'nin İdlib kentinin batısındaki yerleşim yerlerini vurdu. Bölgeden ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 10:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi


Suriye'deki muhaliflere ait uçak gözlem evinden edinilen bilgilere göre Türkiye saati 05.36'da Lazkiye'de bulunan Hımeymim üssünden kalkış yapan Rusya'ya ait bir savaş uçağının, İdlib kentinin batısında yer alan Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu

7 sivil öldü 13 sivil yaralı



Yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırısında dolayı ise bölgede yaşayanlardan 7'sinin öldüğü 1 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ölenle 7 kişiden 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.

Rusya'nın hedefinde olan bölgede Hristiyan halkın yanı sıra yerlerinden edilen çok sayıda ailenin olduğu aktarılırken gelen bilgilerde saldırı sırasıda yaşamını yitirenlerin Beşşar Esed rejiminden ve onun destekçilerinin Hama'daki saldırılardan kaçanların olduğu söylendi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!
Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!
Son Haberler
Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a geliyorlar
Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a...
Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!
Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!
Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli? Sibel Can kaç kez evlendi? Sibel Can ile ilgili merak edilenler
Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli? Sibel Can kaç kez evlendi?...
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!
Posta kodu nedir? Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta kodları
Posta kodu nedir? Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta...
Megastar Tarkan'dan yeni şarkı! Yap Bi Güzellik şarkısı için geri sayım başladı. Şarkı ne zaman yayınlanacak? Yap Bi Güzellik şarkısı sözleri...
Megastar Tarkan'dan yeni şarkı! Yap Bi Güzellik şarkısı için geri...
AÖL sınavları başladı! AÖL giriş ekranı sorgulama! AÖL 3. dönem sınavları ne zaman sona eriyor? AÖL nasıl kayıt olurum? AÖL giriş ekranı...
AÖL sınavları başladı! AÖL giriş ekranı sorgulama! AÖL 3. dönem...
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!
Doktor Ekrem Karakaya'ya görevi başında öldürüldüğü için şehit unvanına layık görüldü
Doktor Ekrem Karakaya'ya görevi başında öldürüldüğü için şehit...
Sema Moritz kimdir? Jaz müziğinin dayeni Sema Moritz'in hayatı ve diskografisi...
Sema Moritz kimdir? Jaz müziğinin dayeni Sema Moritz'in hayatı ve diskografisi...
Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro'ya kavuştu!
Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro'ya kavuştu!
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan iyiyim mesajı!
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan iyiyim mesajı!
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş çıkartıyor!
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş...
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları sorunlardan dolayı İnstagram çöktü mü ? sorusunu akıllara getirdi
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları...
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira...