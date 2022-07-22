Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi







7 sivil öldü 13 sivil yaralı







Suriye'deki muhaliflere ait uçak gözlem evinden edinilen bilgilere göre Türkiye saati 05.36'da Lazkiye'de bulunan Hımeymim üssünden kalkış yapan Rusya'ya ait bir savaş uçağının, İdlib kentinin batısında yer alan Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı gerçekleştirdi.Yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırısında dolayı ise bölgede yaşayanlardan 7'sinin öldüğü 1 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ölenle 7 kişiden 5'inin çocuk olduğu öğrenildi. Rusya'nın hedefinde olan bölgede Hristiyan halkın yanı sıra yerlerinden edilen çok sayıda ailenin olduğu aktarılırken gelen bilgilerde saldırı sırasıda yaşamını yitirenlerin Beşşar Esed rejiminden ve onun destekçilerinin Hama'daki saldırılardan kaçanların olduğu söylendi.