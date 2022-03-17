DÜNYA
17 Mart 2022 - 22:00

Rusya'ya Avrupa'dan bir yaptırım kararı daha

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile arasındaki ortak Mars görevi olan ExoMars programını Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sebebiyle askıya aldığını duyurdu.

DÜNYA
17 Mart 2022 - 22:00
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Rusya'ya Avrupa'dan bir yaptırım kararı daha
Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle Avrupadan Rusya'ya yönelik tepkiler ve yaptırımlar her alanda devam ediyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile arasındaki ortak Mars görevi olan ExoMars programını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle askıya aldığını duyurdu.



Alınan bu karar ile birlikte ESA tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa değerlerine tam saygı göstererek uzay programları geliştirmek ve uygulamakla görevli hükümetler arası bir kuruluş olarak, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, insan kayıplarını ve trajik sonuçları derinden kınıyoruz” denildi.



Konu hakkındaki açıklamada alınan bu kararın üye olan diğer devletlerinde onayı olduğu belirtildi.16-17 Mart tarihlerinde Paris'te toplanan ESA'nın Yönetici Konseyi, ExoMars konusunda Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan durumu değerlendirirken, oybirliği ile 2022'de fırlatılacak ExoMars gezici görevinde Roscosmos ile devam eden işbirliğini yürütmenin mevcut imkansızlığı kabul edildi  ve ESA Genel Direktörüne işbirliği faaliyetlerini alınan karar doğrultusunda askıya almak için uygun adımları atması talimatının verildiği belirtildi.
ESA Genel Müdürü'ne, ExoMars gezici misyonunu uygulamak için ileriye dönük mevcut seçenekleri tanımlamak ve hızlı bir endüstriyel çalışma yürütmesi için yetki verildiği aktarılan açıklamada, “Roscosmos'un personelini Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan çekme kararının ardından, Soyuz tarafından başlatılması planlanan tüm görevler askıya alındı” denildi.
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programının devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Uluslararası Uzay İstasyonu Programı nominal olarak çalışmaya devam ediyor. Ana amaç, mürettebatın güvenliğini sağlamak da dahil olmak üzere ISS'nin güvenli operasyonlarını sürdürmektir” denildi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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