Rusya'ya bağlı askerler başkent Kiev'e girdi!

Günlerdir tüm dünyanın merakla izlediği Ukrayna - Rusya krizi, 24 Şubat sabah saatlerinden itibaren resmi olarak savaşa dönüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşması sonrasında ordusuna ülkeye girmeleri konusunda emir verirken Rus ordusuna bağlı askerle ülkenin doğu bölgesinden başlayarak ülkeyi işgal etmeye başladılar. Ukrayna'ya karşı başlatılan kara ve hava harekatı sonrasında Rus askerleri kısa süre içerisinde Ukrayna topraklarına girerken birçok asker ve stratejik noktalar hedef alınarak vuruldu.
RUS ASKERLERİ BAŞKENT KİEV'E GİRDİ
Edinilen son bilgilere göre ise Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in sınırlarında geçtikleri ve kente giriş yaptıkları öğrenildi. AFP'nin Ukrayna'daki sınır muhafızlarına dayandırdığı son dakika haberinde Rus birliklerinin, Kiev'e kuzeyden giriş yaptığı ve Rusya'ya ait askeri araçların ise bölge içinde olduğu bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşması sonrasında ordusuna ülkeye girmeleri konusunda emir verirken Rus ordusuna bağlı askerle ülkenin doğu bölgesinden başlayarak ülkeyi işgal etmeye başladılar. Ukrayna'ya karşı başlatılan kara ve hava harekatı sonrasında Rus askerleri kısa süre içerisinde Ukrayna topraklarına girerken birçok asker ve stratejik noktalar hedef alınarak vuruldu.
RUS ASKERLERİ BAŞKENT KİEV'E GİRDİ
Edinilen son bilgilere göre ise Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in sınırlarında geçtikleri ve kente giriş yaptıkları öğrenildi. AFP'nin Ukrayna'daki sınır muhafızlarına dayandırdığı son dakika haberinde Rus birliklerinin, Kiev'e kuzeyden giriş yaptığı ve Rusya'ya ait askeri araçların ise bölge içinde olduğu bildirildi.