DÜNYA
24 Şubat 2022 - 15:57

Rusya'ya bağlı askerler başkent Kiev'e girdi!

Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlatan Rus ordusuna bağlı birlikler, başkent Kiev'in sınırlarını geçerek şehre girmeye başladılar.

DÜNYA
24 Şubat 2022 - 15:57
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Rusya'ya bağlı askerler başkent Kiev'e girdi!
Günlerdir tüm dünyanın merakla izlediği Ukrayna - Rusya krizi, 24 Şubat sabah saatlerinden itibaren resmi olarak savaşa dönüştü.








Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşması sonrasında ordusuna ülkeye girmeleri konusunda emir verirken Rus ordusuna bağlı askerle ülkenin doğu bölgesinden başlayarak ülkeyi işgal etmeye başladılar. Ukrayna'ya karşı başlatılan kara ve hava harekatı sonrasında Rus askerleri kısa süre içerisinde Ukrayna topraklarına girerken birçok asker ve stratejik noktalar hedef alınarak vuruldu. 



RUS ASKERLERİ BAŞKENT KİEV'E GİRDİ

Edinilen son bilgilere göre ise Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in sınırlarında geçtikleri ve kente giriş yaptıkları öğrenildi. AFP'nin Ukrayna'daki sınır muhafızlarına dayandırdığı son dakika haberinde Rus birliklerinin, Kiev'e kuzeyden giriş yaptığı ve Rusya'ya ait askeri araçların ise bölge içinde olduğu bildirildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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