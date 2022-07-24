Rusya'ya düşman olan ülkeler hangileri? Rusya ile hasım ülkeler listesi













Rusya ile hasım ülkeler listesi

Rusya hükümetinin basın servisi tarafından bugün yazılı bir açıklama yapıldı ve açıklamada "hasım ülkeler" listesine 5 yeni ülkenin daha eklendiği duyuruldu. Rusya'ya karşı politikalar yürüten bu ülkeler ise Rus hükümeti tarafında "Hasım" olarak kabul edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nisan ayında imzaladığı bir kararname ile hazırlanan hasım ülkeler listesinde şimdiye kadar 21 ülke eklenmişti. Rus hükümetinin son eklediği 5 ülke ile birlikte bu sayı 26'ya yükselmiş oldu.Rusya hükümeti tarafından daha önce açıklanan hasım ülkeler Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, San Marino, Kuzey Makedonya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya olarak sıralanırken, şimdi de kendisine sürekli karşıt politika gerçekleştiren Danimarka'yı, Yunanistan'ı, Slovenya'yı, Hırvatistan'ı ve Slovakya'yı da listesine dahil etti. Yapılan basın açıklamasında ayrıca listede yer alan ülkelerin diplomatik temsilcilerinde bie sınırlama getirildiği ve personel sayısının azaltıldığı bildirildi. Buna göre; Yunanistan için 34, Danimarka için 20, Slovakya için de 16 kişi görevlendirildi. Açıklamanın devamında Slovenya ve Hırvatistan'da ise hiç temsilci personel bulundurulmayacağı da kaydedildi.