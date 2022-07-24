Rusya hükümetinin basın servisi tarafından bugün yazılı bir açıklama yapıldı ve açıklamada "hasım ülkeler" listesine 5 yeni ülkenin daha eklendiği duyuruldu. Rusya'ya karşı politikalar yürüten bu ülkeler ise Rus hükümeti tarafında "Hasım" olarak kabul edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nisan ayında imzaladığı bir kararname ile hazırlanan hasım ülkeler listesinde şimdiye kadar 21 ülke eklenmişti. Rus hükümetinin son eklediği 5 ülke ile birlikte bu sayı 26'ya yükselmiş oldu.
DÜNYA
24 Temmuz 2022 - 01:39
Rusya'ya düşman olan ülkeler hangileri? Rusya ile hasım ülkeler listesi
Rusya'nın aleyhinde politikalar gerçekleştiren ülkelere karşı bir liste oluşturuldu. 'Rusya ile hasım ülkeler' adı verilen listeye son zamanlarda Rus hükümeti tarafından 5 ülke daha eklenirken liste iyice genişletiliyor. Peki, Rusya'ya düşman olan ülkeler hangileri? İşte, Rusya'nın aleyhine olan hasım ülkelerin isimleri.
DÜNYA
24 Temmuz 2022 - 01:39