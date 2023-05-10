Rusya’ya Türkiye'den alacağı 600 milyon dolarlık doğalgaz ödemesini 1 yıl erteledi!

İngiltere'nin Reuters haber ajansına açıklama yapan bir kaynak, Türkiye'nin Rusya'ya ödeyeceği 00 milyon dolarlık doğalgaz faturasını ödemesinin 2024 yılına kadar erteleneceğini söyledi. Konuyla ilgili daha önce bir açıklama yapan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ankara ve Moskova'nın ödemeleri erteleme konusunda anlaştığını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında, bu alanda küresel enerji fiyatlarının nasıl değiştiğine bağlı olarak 3 ila 4 milyar dolarlık doğal gaz ödemelerinin 2024 yılına kadar ertelenebileceği bilgisi verildi. Bir kaynak Reuters'e yaptığı konuşmasında "Resmi bir şekilde 600 milyon dolar tutarındaki ödeme önümüzdeki yıla ertelendi. Artan enerji fiyatlarının bunda büyük etkisi oldu" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Türkiye'nin enerji bakanlıkları ve aynı zamanda Gazprom ile Botaş'tan söz konusu erteleme kararına ilişkin açıklama yapılmadı.