GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 17:38

Rusya'ya Türkiye'den alacağı 600 milyon dolarlık doğalgaz ödemesini 1 yıl erteledi!

Reuters'e konuşan bir kaynak, Rusya'ya yapılacak olan 600 milyon dolarlık doğal gaz ödemesinin 1 yıl süreli ertelendiğini söyledi.

GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 17:38
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Rusya’ya Türkiye'den alacağı 600 milyon dolarlık doğalgaz ödemesini 1 yıl erteledi!


İngiltere'nin Reuters haber ajansına açıklama yapan bir kaynak, Türkiye'nin Rusya'ya ödeyeceği 00 milyon dolarlık doğalgaz faturasını ödemesinin 2024 yılına kadar erteleneceğini söyledi. Konuyla ilgili daha önce bir açıklama yapan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ankara ve Moskova'nın ödemeleri erteleme konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında, bu alanda küresel enerji fiyatlarının nasıl değiştiğine bağlı olarak 3 ila 4 milyar dolarlık doğal gaz ödemelerinin 2024 yılına kadar ertelenebileceği bilgisi verildi. Bir kaynak Reuters'e yaptığı konuşmasında "Resmi bir şekilde 600 milyon dolar tutarındaki ödeme önümüzdeki yıla ertelendi. Artan enerji fiyatlarının bunda büyük etkisi oldu" ifadelerini kullandı.



Rusya’ya Türkiye'den alacağı 600 milyon dolarlık doğalgaz ödemesini 1 yıl erteledi

Rusya ve Türkiye'nin enerji bakanlıkları ve aynı zamanda Gazprom ile Botaş'tan söz konusu erteleme kararına ilişkin açıklama yapılmadı.

BAKAN DÖNMEZ, DETAY VERMEMİŞTİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta bir açıklama yapmış ve açıklamasında anlaşmanın detaylarını vermemişti. Dönmez, "Rusya'dan ithal edilen belli bir miktar gazın ödemesinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık." derken söz konusu durumun Maliye Bakanlığı koordinasyonunda çıktığını, bunlar ticari ilişkilerle bağlantılı olarak her zaman yapılabilecek ve geçmişte yaşanmış olaylar olduğunu ifade etmişti.

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Elvan ÇILDIR
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