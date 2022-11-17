EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 14:41

Rusya yeniden saldırdı

Rusya Ukrayna'da yeni bir füze saldırısı dalgası başlattı Rusya, Ekim ayı başından bu yana gerçekleştirdiği altıncı toplu saldırıda Ukrayna genelinde yeni bir roket, insansız hava aracı ve füze saldırısı dalgası başlattı. Ukraynalı yetkililer, önceki beş saldırıda olduğu gibi bu saldırının da ülkenin enerji sistemini tahrip etmeyi amaçladığını söyledi.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 14:41
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Rusya yeniden saldırdı


Rusya Ukrayna'da yeni bir füze saldırısı dalgası başlattı

Rusya, Ekim ayı başından bu yana gerçekleştirdiği altıncı toplu saldırıda Ukrayna genelinde yeni bir roket, insansız hava aracı ve füze saldırısı dalgası başlattı.



Ukraynalı yetkililer, önceki beş saldırıda olduğu gibi bu saldırının da ülkenin enerji sistemini tahrip etmeyi amaçladığını söyledi.

Odesa ve Dnipro'daki kritik altyapıya yönelik saldırılar bu sabah cumhurbaşkanlığı yönetimi ve bölge başkanları tarafından doğrulandı. Yetkililer Odesa bölgesinde üç kişinin yaralandığını bildirirken, Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov'a göre Dnipro şehrine yapılan saldırıda aralarında bir gencin de bulunduğu 14 kişi daha yaralandı. Dnipro bölge yönetimi ise beş kişinin yaralandığını bildirdi.

rusya yeniden saldırdı

Rusya Ekim ayı başından bu yana bir dizi toplu saldırıyla Ukrayna'nın enerji tesislerini hedef alıyor. Bu ayın başlarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkenin enerji altyapısının yaklaşık %40'ının tahrip edildiğini söyledi.

Yetkililere göre 15 Kasım'da Rusya Ukrayna'ya yaklaşık 100 füze fırlattı. Devlet enerji şirketi Ukrenergo'ya göre bu füzelerin neredeyse dörtte üçü Ukrayna'nın hava savunma sistemleri tarafından engellenmiş olsa da hemen her bölgedeki enerji tesisleri hedef alındı. Ukrenergo son hasarla ilgili henüz tam bir açıklama yapmadı ancak saldırıyı şimdiye kadarki en kötü saldırı olarak nitelendirdi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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