











Rus yetkililer, değişiklikler için güvenlik nedenlerini ve Ukrayna yanlısı güçlerin saldırılarını gösterdi. Rusya'da son haftalarda patlamalar ve yangınlar meydana geldi. Ancak bazıları, azalan olayların Kremlin'in kutlamaların Ukrayna'yı işgaline karşı muhalefet gösterilerine dönüşmesi konusunda gergin olduğunu gösterdiğini iddia etti.Büyük şatafat ve askeri güç gösterileri, Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs 1945'te Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferi kutlayan Zafer Bayramı'nın olağan alamet-i farikasıdır.