DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 13:29

Rusya, Zafer Bayramı kutlamalarını geri çekiyor

Rusya, bu yılki Zafer Bayramı kutlamalarını yapmayacaklarını duyurdu.

DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 13:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Rusya, Zafer Bayramı kutlamalarını geri çekiyor


   Rus yetkililer, değişiklikler için güvenlik nedenlerini ve Ukrayna yanlısı güçlerin saldırılarını gösterdi.

   Rusya'da son haftalarda patlamalar ve yangınlar meydana geldi. Ancak bazıları, azalan olayların Kremlin'in kutlamaların Ukrayna'yı işgaline karşı muhalefet gösterilerine dönüşmesi konusunda gergin olduğunu gösterdiğini iddia etti.



    Büyük şatafat ve askeri güç gösterileri, Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs 1945'te Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferi kutlayan Zafer Bayramı'nın olağan alamet-i farikasıdır.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ