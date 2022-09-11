Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Acele edin şimdi aldınız aldınız! Artış başlıyor

Sıfır araba almaya gücü yetmeyenlerin umudu ikinci el olurken sıcak rüzgarlar esmeye başladı. İkinci el araçların düşmesini bekleyen vatandaşlara kötü haber
geldi. Zam üstüne zam gelmesiyle berber gelinen nokta yok artık dedirtti. İkinci el araçlar ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları ne kadar? İşte, araç fiyatları ve piyasa durumu hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır
Rüzgar terzine dönüyor
İkinci el fiyatlarında beklenen rüzgar gelmeye başladı. Yeni bir zammın habercisi olurken sektör üzerinde sıfır araç fiyatları dudak uçuklatmaya başladı. Özellikle sıfır araçlara gelecek olan zammın değeri 40-45 bin TL olması bekleniyor.
Yeni döneme az kaldı!
İkinci el araçların gün geçtikçe artış göstermesi üzerine yeni dönemin 15 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. 1 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılacak olan pazarlıkların satışının gerçekleşmeyeceği belirlenirken en düşük sıfır bir otomobillin 400-450 bin TL değerinde olduğu belirlendi.
Hep beraber toplu taşıma kullanalım
Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen milyonlarca vatandaş her geçen gün farklı bir zam ile karşılaşmaktadır. Özellikle akaryakıt üzerinde ki artışla beraber sürekli buna bağlı olarak masraflara yetişilmediğini dile getiren Barış Ergül, devletin kısa süre içinde vatandaşa destek olması gerektiği belirtirken akaryakıtın pahalılığı üzerine arabaya zam gelmesini kimse araba kullanması o zaman toplu taşıma kullanalım sözleri tepki olarak doğdu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği, Başkanı Hayrettin Ertemel, araç almayı düşünenlere bir kaç uyarıda bulundu. 6 ay 6 bin satışına takılan araçların çok fazla piyasada bulunmaması üzerine bireysel satıcılardan kayıt dışı araç alımlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Araç maliyetlerinde artış
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği, Başkanı Hayrettin Ertemel, fiyatların bir ay süre sonra tekrardan düşüşe geçeceğini ve tekrar fiyatların normalde seyir edeceğini söyleyen Ertemel, fiyatların düşüşü üzerine taleplerin artmasını dört gözle bekliyoruz ifadelerini kullandı. Özellikle tavsiye edilen tüketiciler şuan imkanları doğrultusunda araba almalarıdır. Çünkü enerjinin artışıyla beraber sıfır araçlar ciddi oranda fiyat farkı gerçekleşecektir.